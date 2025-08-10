НБУ объяснил, какие доллары банки обязаны принимать — Finance.ua
НБУ объяснил, какие доллары банки обязаны принимать

Как объяснили в НБУ, в Украине банки и обменные пункты обязаны принимать на обмен все настоящие иностранные банкноты, независимо от:
  • года выпуска,
  • дизайна,
  • номинала.
Главное условие — подлинность банкноты должна быть подтверждена с помощью детекторов или счетчиков.
Также разрешается обмен поврежденных или изношенных банкнот через процедуру инкассо. В таком случае может взиматься комиссия.
Банки не имеют права:
  • отказывать в обмене настоящих банкнот;
  • устанавливать ограничения по году выпуска или номиналу;
  • не информировать клиентов о правилах инкассо.
Все учреждения, осуществляющие обмен, должны разместить в видимом месте перечень признаков значительного износа банкнот и тарифы на инкассо.
Эксперты считают, что теперь благоприятное время для вложения свободных средств в валютные инструменты.
«Август — месяц начала ежегодной девальвации гривны, — говорит Андрей Шевчишин. — Поэтому, пока рынок спокойный, стоит „подбирать“ доллары, то есть не покупать их для спекуляций, а постепенно накапливать, рассчитывая на дальнейший рост курса. Относительно приобретения евро совет дать трудно, потому что ситуация, куда в августе пойдет курс, неопределенная. Можно рискнуть — можно сделать паузу».
Эксперт Андрей Забловский советует покупать как наличные доллары, так и евро. По его словам, в среднесрочной и долгосрочной перспективе — год и больше — евровалюта в любом случае будет стоить дороже, чем теперь.
Payment systems