НБУ объяснил, какие доллары банки обязаны принимать — Finance.ua

НБУ объяснил, какие доллары банки обязаны принимать Сегодня 14:02 — Валюта

НБУ объяснил, какие доллары банки обязаны принимать

Как объяснили в НБУ, в Украине банки и обменные пункты обязаны принимать на обмен все настоящие иностранные банкноты, независимо от:

года выпуска,

дизайна,

номинала.

Главное условие — подлинность банкноты должна быть подтверждена с помощью детекторов или счетчиков.

Читайте также Чистый спрос на наличные доллары в Украине упал (таблица)

Также разрешается обмен поврежденных или изношенных банкнот через процедуру инкассо. В таком случае может взиматься комиссия.

Банки не имеют права:

отказывать в обмене настоящих банкнот;

устанавливать ограничения по году выпуска или номиналу;

не информировать клиентов о правилах инкассо.

Все учреждения, осуществляющие обмен, должны разместить в видимом месте перечень признаков значительного износа банкнот и тарифы на инкассо.

Читайте также Эксперты советуют, выгодно ли сейчас покупать доллары в Украине

Эксперты считают , что теперь благоприятное время для вложения свободных средств в валютные инструменты.

«Август — месяц начала ежегодной девальвации гривны, — говорит Андрей Шевчишин. — Поэтому, пока рынок спокойный, стоит „подбирать“ доллары, то есть не покупать их для спекуляций, а постепенно накапливать, рассчитывая на дальнейший рост курса. Относительно приобретения евро совет дать трудно, потому что ситуация, куда в августе пойдет курс, неопределенная. Можно рискнуть — можно сделать паузу».

Эксперт Андрей Забловский советует покупать как наличные доллары, так и евро. По его словам, в среднесрочной и долгосрочной перспективе — год и больше — евровалюта в любом случае будет стоить дороже, чем теперь.

borgexpert По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.