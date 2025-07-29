Эксперты советуют, выгодно ли сейчас покупать доллары в Украине — Finance.ua

Эксперты советуют, выгодно ли сейчас покупать доллары в Украине Сегодня 14:33 — Валюта

Эксперты советуют, выгодно ли сейчас покупать доллары в Украине

Каких «сюрпризов» ожидать от курса валют в Украине в ближайшее время, сколько стоят доллар и евро в обменниках, что покупать, а что продавать. Финансовые эксперты дали советы, пишет ТСН

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По словам экспертов, еще неделю на финансовом рынке Украины сохранится шаткое равновесие.

«Следим за переговорами США с ЕС по поводу ввозных пошлин на импорт евротоваров в США. Дедлайн, напомню, 1 августа, — говорит Андрей Шевчишин. — Накануне минувших выходных появились новости, что рассматривается минимум ставки пошлин для ЕС — 10−15%. Если это будет закреплено в договоренностях, особенно по нижнему пределу, вероятно, что евро вернется на траекторию роста. Ну и, соответственно, если предлагаемые пошлины останутся на уровне 30%, то евро продолжит дешеветь к доллару. Ожидаю, что курс доллара в наличных деньгах останется вблизи 42 грн, курс наличного евро — 48,5−49 грн. Среднесрочно девальвационное давление для гривны сохраняется».

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Олег Пендзин выразил сомнение, что к 1 августа будут достигнуты договоренности между США и ЕС касательно пошлин.

«Не исключаю, что этот срок в очередной раз будет продлен, — оценивает Олег Пендзин. — Также, учитывая, что Нацбанк на днях ухудшил макроэкономический прогноз развития Украины, в частности, уровень инфляции в 2025 году будет не ниже 9,7% (предыдущий прогноз НБУ в апреле — 8,7%, — Авт.), можно прогнозировать, что курс доллара, рост которого также ускоряет инфляцию, пока останется вблизи 42 грн/доллар».

Андрей Забловский тоже не прогнозирует на неделе заметных изменений курса гривны как к доллару, так и к евро: «Многое будет зависеть от риторики переговоров между США и ЕС, жесткие заявления сторон могут вызвать временные колебания котировок пары доллар-евро, но торги там продолжаются. В Украине пока не ожидаю, что евро достигнет 50 гривен. А доллар Нацбанк будет удерживать на уровне 42 грн/доллар».

Продавать или покупать валюту

Эксперты считают, что теперь благоприятное время для вложения свободных средств в валютные инструменты.

«Август — месяц начала ежегодной девальвации гривны, — говорит Андрей Шевчишин. — Поэтому, пока рынок спокойный, стоит „подбирать“ доллары, то есть не покупать их для спекуляций, а постепенно накапливать, рассчитывая на дальнейший рост курса. Относительно приобретения евро сейчас трудно дать совет, потому что ситуация, куда в августе пойдет курс, неопределенная. Можно рискнуть — можно сделать паузу».

Андрей Забловский советует покупать как наличные доллары, так и евро. По его словам, в среднесрочной и долгосрочной перспективе — год и больше — евровалюта в любом случае будет стоить дороже, чем теперь.

Олег Пендзин предлагает подождать еще месяц с переходом из гривны тем, у кого есть гривневые депозиты, срок действия которых истекает до конца сентября. По его мнению, делать аргументированные прогнозы, что будет выгоднее в дальнейшем, можно после того, как наше правительство обнародует законопроект о государственном бюджете на 2026 год. Ключевые экономические макропоказатели документа: уровень инфляции и среднегодовой курс доллара. А пока на гривне можно заработать больше, чем на покупке валюты.

Справка Finance.ua:

Валютный обзор 21−25 июля, прогноз на неделю. Анна Золотько, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank.

Банкиры, аналитики и население верят в то, что в ближайшие 12 месяцев курс доллара США в Украине будет расти. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

В январе 2025 года украинская гривна находилась на 6-м месте с конца в индексе Биг-Мака. За это время курс доллара упал на 19 копеек, однако Биг Мак подорожал в Украине на 12 гривен, а в США — на 0,22 доллара.

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