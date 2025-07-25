Чистый спрос на наличные доллары в Украине упал (таблица) — Finance.ua

Чистый спрос на наличные доллары в Украине упал (таблица) 25.07.2025, 13:17 — Валюта

Чистый спрос на наличные доллары в Украине упал (таблица)

В июне 2025 года банки ввезли в Украину почти столько же наличных долларов, сколько вывезли за пределы страны.

Об этом сообщает НБУ, пишет РБК-Украина.

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Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июне 2025 года, составил 702 млн долларов. Это на 9,8% меньше, чем в мае (778 млн долларов).

По данным НБУ, банки ввезли в Украину наличных долларов на 377 млн долларов, что на 17% меньше, чем в мае (457 млн долларов).

Кроме того, банки ввезли наличных евро на 323 млн долларов, что на 2% больше, чем в мае (318 млн долларов).

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Международная валютная система (МВД) уже более 80 лет базируется на преобладании доллара США. Однако сейчас система сталкивается с новыми вызовами из-за глобальных геополитических и технологических изменений. Об этом идет речь в отчете Международного валютного фонда.

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Эксперты отмечают, что перезагрузка экономических норм может значительно повлиять на структуру трансграничных финансовых операций между странами. Несмотря на стабильность валютной системы, в МВФ предупреждают: ряд недавних событий требует особого внимания.

Но курс валют в Украине пока относительно стабилен. Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заверил , что гривневые ОВГЗ остаются лучшим инструментом для инвестиций. Что касается продажи валюты, то эксперты все еще не советуют идти на этот шаг без крайней необходимости.

Справка Finance.ua:

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько сообщила, что валютный рынок в течение недели вел себя в пределах четко очерченного диапазона, без выраженного тренда, хотя с заметными сессионными колебаниями.

Банкиры, аналитики и население верят в то, что в ближайшие 12 месяцев курс доллара США в Украине будет расти. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

В январе 2025 года украинская гривна находилась на 6-м месте с конца в индексе Биг-Мака. За это время курс доллара упал на 19 копеек, однако Биг Мак подорожал в Украине на 12 гривен, а в США на 0,22 доллара.

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