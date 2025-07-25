Чистый спрос на наличные доллары в Украине упал (таблица) — Finance.ua

Чистый спрос на наличные доллары в Украине упал (таблица)
В июне 2025 года банки ввезли в Украину почти столько же наличных долларов, сколько вывезли за пределы страны.
Об этом сообщает НБУ, пишет РБК-Украина.
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Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июне 2025 года, составил 702 млн долларов. Это на 9,8% меньше, чем в мае (778 млн долларов).
По данным НБУ, банки ввезли в Украину наличных долларов на 377 млн долларов, что на 17% меньше, чем в мае (457 млн долларов).
Кроме того, банки ввезли наличных евро на 323 млн долларов, что на 2% больше, чем в мае (318 млн долларов).
Международная валютная система (МВД) уже более 80 лет базируется на преобладании доллара США. Однако сейчас система сталкивается с новыми вызовами из-за глобальных геополитических и технологических изменений. Об этом идет речь в отчете Международного валютного фонда.
Эксперты отмечают, что перезагрузка экономических норм может значительно повлиять на структуру трансграничных финансовых операций между странами. Несмотря на стабильность валютной системы, в МВФ предупреждают: ряд недавних событий требует особого внимания.
Но курс валют в Украине пока относительно стабилен. Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заверил, что гривневые ОВГЗ остаются лучшим инструментом для инвестиций. Что касается продажи валюты, то эксперты все еще не советуют идти на этот шаг без крайней необходимости.
Справка Finance.ua:
- Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько сообщила, что валютный рынок в течение недели вел себя в пределах четко очерченного диапазона, без выраженного тренда, хотя с заметными сессионными колебаниями.
- Банкиры, аналитики и население верят в то, что в ближайшие 12 месяцев курс доллара США в Украине будет расти. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
- В январе 2025 года украинская гривна находилась на 6-м месте с конца в индексе Биг-Мака. За это время курс доллара упал на 19 копеек, однако Биг Мак подорожал в Украине на 12 гривен, а в США на 0,22 доллара.
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