Купувати чи продавати долари та євро зараз: експерт дав нові поради українцям — Finance.ua

Купувати чи продавати долари та євро зараз: експерт дав нові поради українцям
Курс валют в Україні наразі відносно стабільний. Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі ТСН запевнив, що гривневі ОВДП залишаються найкращим інструментом для інвестицій.
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«Гривневі депозити порівняно з ОВДП — це мінус 25% прибутку у вигляді податків, але теж можливі, тому що інфляція потроху сповільнюється», — вказав експерт.
Що стосується продажу валюти, то експерти все ще не радять йти на цей крок без крайньої необхідності.
Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько повідомила, що валютний ринок протягом тижня поводився в межах чітко окресленого діапазону, без вираженого тренду, хоча з помітними сесійними коливаннями".
Такий коментар вона надала finance.ua. Якщо не буде значущих зовнішніх шоків, найближчими тижнями ринок може й надалі перебувати в цьому вузькому коридорі, з періодичними «сплесками» волатильності на короткій дистанції. Курс утримуватимуть інтервенції НБУ для збереження регульованого плаваючого курсу.
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