Купувати чи продавати долари та євро зараз: експерт дав нові поради українцям — Finance.ua
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Купувати чи продавати долари та євро зараз: експерт дав нові поради українцям

Валюта
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Купувати чи продавати долари та євро зараз: експерт дав нові поради українцям
Купувати чи продавати долари та євро зараз: експерт дав нові поради українцям
Курс валют в Україні наразі відносно стабільний. Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі ТСН запевнив, що гривневі ОВДП залишаються найкращим інструментом для інвестицій.
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«Гривневі депозити порівняно з ОВДП — це мінус 25% прибутку у вигляді податків, але теж можливі, тому що інфляція потроху сповільнюється», — вказав експерт.
Що стосується продажу валюти, то експерти все ще не радять йти на цей крок без крайньої необхідності.
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Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько повідомила, що валютний ринок протягом тижня поводився в межах чітко окресленого діапазону, без вираженого тренду, хоча з помітними сесійними коливаннями".
Такий коментар вона надала finance.ua. Якщо не буде значущих зовнішніх шоків, найближчими тижнями ринок може й надалі перебувати в цьому вузькому коридорі, з періодичними «сплесками» волатильності на короткій дистанції. Курс утримуватимуть інтервенції НБУ для збереження регульованого плаваючого курсу.
За матеріалами:
УНІАН
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