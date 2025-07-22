Купувати чи продавати долари та євро зараз: експерт дав нові поради українцям — Finance.ua

Купувати чи продавати долари та євро зараз: експерт дав нові поради українцям Сьогодні 19:00 — Валюта

Купувати чи продавати долари та євро зараз: експерт дав нові поради українцям

Курс валют в Україні наразі відносно стабільний. Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі ТСН запевнив, що гривневі ОВДП залишаються найкращим інструментом для інвестицій.

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«Гривневі депозити порівняно з ОВДП — це мінус 25% прибутку у вигляді податків, але теж можливі, тому що інфляція потроху сповільнюється», — вказав експерт.

Що стосується продажу валюти, то експерти все ще не радять йти на цей крок без крайньої необхідності.

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Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько повідомила, що валютний ринок протягом тижня поводився в межах чітко окресленого діапазону, без вираженого тренду, хоча з помітними сесійними коливаннями".

Такий коментар вона надала finance.ua. Якщо не буде значущих зовнішніх шоків, найближчими тижнями ринок може й надалі перебувати в цьому вузькому коридорі, з періодичними «сплесками» волатильності на короткій дистанції. Курс утримуватимуть інтервенції НБУ для збереження регульованого плаваючого курсу.

УНІАН За матеріалами:

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