Доллар может пошатнуться: в МВФ назвали риски для валюты — Finance.ua

Доллар может пошатнуться: в МВФ назвали риски для валюты Сегодня 12:07 — Валюта

Доллар может пошатнуться: в МВФ назвали риски для валюты

Международная валютная система (МВД) уже более 80 лет базируется на преобладании доллара США. Однако сейчас система сталкивается с новыми вызовами из-за глобальных геополитических и технологических изменений.

Об этом говорится в отчете Международного валютного фонда . Эксперты отмечают, что перезагрузка экономических норм может значительно повлиять на структуру трансграничных финансовых операций между странами.

Что обеспечивает устойчивость доллара

В течение десятилетий доллар оставался главной резервной валютой, несмотря на такие переломные моменты, как крушение Бреттон-Вудской системы в 1973 году, завершение холодной войны в 1991-м или запуск евро в 1999-м. Его устойчивость обеспечивали:

масштабные сетевые эффекты,

роль в международной торговле,

функция «базовой валюты» для стабилизации обменного курса,

ликвидность и сохранность казначейских ценных бумаг США.

Что может поколебать стабильность американской валюты

Несмотря на стабильность валютной системы, в МВФ предупреждают, что ряд недавних событий требует особого внимания.

Геополитическая фрагментация

Политическая напряженность все больше влияет на двустороннюю торговлю, инвестиции и капитальные потоки. Это может привести к формированию фрагментированной многополярной валютной системы — менее стабильной по сравнению с интегрированной моделью, что может усилить глобальную финансовую волатильность.

Переоценка роли доллара

Рост долговой нагрузки США, эскалация торгового напряжения и сомнения относительно «привилегированного статуса» доллара заставляют часть инвесторов переоценивать степень своего долларового риска. С начала года доллар девальвировал на 8% — это самое большое полугодовое падение с 1973 года, хоть и после многолетнего максимума 2024 года.

Цифровые валюты

Популярность стейблкоинов, в том числе привязанных к доллару, может усилить его влияние, но в то же время создает новые риски для финансовой стабильности.

В отчете МВФ отмечается: хотя серьезные подвижки в международной валютной системе пока маловероятны, дальнейший рост глобальных дисбалансов может иметь значительные негативные последствия для трансграничных финансовых потоков.

Во избежание таких сценариев странам рекомендуют укреплять внутренние макроэкономические фундаментальные показатели, в частности, создавать фискальное пространство и способствовать развитию надежных политических рамок.

«Основным риском для мировой экономики является то, что страны будут реагировать на рост дисбалансов дальнейшим повышением торговых барьеров, что приведет к усилению геоэкономической фрагментации. И хотя влияние на глобальные дисбалансы будет оставаться ограниченным, ущерб для мировой экономики будет длительным», — говорится в отчете.

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