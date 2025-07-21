Чистые валютные интервенции Нацбанка на прошлой неделе выросли на треть — Finance.ua

Чистые валютные интервенции Нацбанка на прошлой неделе выросли на треть Сегодня 12:13 — Валюта

Чистые валютные интервенции Нацбанка на прошлой неделе выросли на треть, freepik.com

Национальный банк Украины на прошлой неделе увеличил продажу валюты на межбанковском рынке на $228,1 млн, или на 33,6% - до $906,6 млн.

Об этом свидетельствует статистика на сайте регулятора.

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Наибольший объем продаж валюты с середины февраля 2025 года, когда регулятор реализовал рекордные с начала года $1191,30 млн.

Данные, которые Нацбанк успел обнародовать за это время, свидетельствуют, что в течение прошлой недели сальдо валютных интервенций было отрицательным почти ежедневно, за исключением понедельника, когда оно составило $1,38 млн. Уже во вторник зафиксировано отрицательное сальдо в $11,5 млн, в среду — $14,5 млн, а в четверг — $6,8 млн.

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Официальный курс гривны к доллару укрепился с 41,7842 грн/$1 в начале недели до 41,7514 грн/$1 в конце. с 41,7842 грн/$1 в начале недели до 41,7514 грн/$1 в конце.

На наличном рынке курс гривны по результатам недели укрепился на 5 коп: покупка — примерно до 41,61 грн/$1, а продажа — до около 41,70 грн/$1.

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