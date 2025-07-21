Чистые валютные интервенции Нацбанка на прошлой неделе выросли на треть — Finance.ua
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Чистые валютные интервенции Нацбанка на прошлой неделе выросли на треть

Валюта
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Чистые валютные интервенции Нацбанка на прошлой неделе выросли на треть
Чистые валютные интервенции Нацбанка на прошлой неделе выросли на треть, freepik.com
Национальный банк Украины на прошлой неделе увеличил продажу валюты на межбанковском рынке на $228,1 млн, или на 33,6% - до $906,6 млн.
Об этом свидетельствует статистика на сайте регулятора.
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Наибольший объем продаж валюты с середины февраля 2025 года, когда регулятор реализовал рекордные с начала года $1191,30 млн.
Данные, которые Нацбанк успел обнародовать за это время, свидетельствуют, что в течение прошлой недели сальдо валютных интервенций было отрицательным почти ежедневно, за исключением понедельника, когда оно составило $1,38 млн. Уже во вторник зафиксировано отрицательное сальдо в $11,5 млн, в среду — $14,5 млн, а в четверг — $6,8 млн.
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Официальный курс гривны к доллару укрепился с 41,7842 грн/$1 в начале недели до 41,7514 грн/$1 в конце.
На наличном рынке курс гривны по результатам недели укрепился на 5 коп: покупка — примерно до 41,61 грн/$1, а продажа — до около 41,70 грн/$1.
По материалам:
Finance.ua
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