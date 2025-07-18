Индекс Биг-Мака: какой курс должен быть по покупательной способности в Украине — Finance.ua
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Индекс Биг-Мака: какой курс должен быть по покупательной способности в Украине

Валюта
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Индекс Биг-Мака: какой курс должен быть по покупательной способности в Украине
Индекс Биг-Мака: какой курс должен быть по покупательной способности в Украине
На 8-е место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг-Мака поднялась украинская гривна.
Об этом сообщает The Economist, по результатам рейтинга за июль 2025 года.
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Биг-Мак стоит в Украине 132 гривны, тогда как в США — 6,01 доллара. То есть, курс украинской валюты недооценен на 47,5% по сравнению с фактическим обменным курсом 41,81 грн/доллар.
Курс по покупательной способности должен быть на уровне 21,96 грн/доллар.
В январе 2025 года украинская гривна находилась на 6-м месте с конца в индексе Биг-Мака. За это время курс доллара упал на 19 копеек, однако Биг Мак подорожал в Украине на 12 гривен, а в США на 0,22 доллара.
Индекс Биг-Мака: какой курс должен быть по покупательной способности в Украине

Недооцененные валюты мира

Наиболее недооцененными валютами мира в июле 2025 г. являются денежные единицы Египта, Индонезии, Индии, Тайваня, Вьетнама, Филиппин и ЮАР (на 50−58%).
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Переоцененные валюты

Есть швейцарский франк (на 49,6%), уругвайское песо (на 29,6%), норвежская крона (на 22,1%), шведская крона (21,8%), датская крона (на 16,6%), евро (на 15,5%), британский фунт (13,5%).
В основном это связано с рекордным падением доллара к мировым валютам за первое полугодие 2025 года.
Индекс Биг-Мака: какой курс должен быть по покупательной способности в Украине
Напомним, 5 лет назад, в 2020 году украинская гривна имела 4 место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг-Мака. В январе 2020 гривна находилась на 7 месте.
А вот в 2023 году уровень был на седьмом месте с конца в списке недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг-Мака. Тогда, по данным издания, Биг-Мак стоил в Украине 105 гривен, тогда как в США — 5,58 доллара.
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Справка Finance.ua:

  • Big Mac index был разработан изданием The Economist в 1986 году.
  • Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности (ППС), по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в данном случае бургера) в разных странах.
По материалам:
Finance.ua
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