Индекс Биг-Мака: сколько должен стоить доллар в Украине — Finance.ua

Индекс Биг-Мака: сколько должен стоить доллар в Украине
Украинская гривна поднялась на седьмое место с конца в списке недооцененных валют мира в обновленном Индексе Биг-Мака. В начале года гривна была на четвертом месте.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга The Economist за август 2023 года.
По данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 105 гривен, тогда как в США — 5,58 доллара. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 49% по сравнению с фактическим обменным курсом 36,93 грн/доллар, а курс покупательной способности должен быть на уровне 18,82 грн/доллар.
Наиболее недооцененными валютами мира в августе 2023 года являются денежные единицы Тайваня, Индонезии, Индии, Египта, ЮАР и Филиппин.
Переоцененными валютами являются швейцарский франк (на 38,5%), норвежская крона (на 24,0%), уругвайское песо (на 22,9%), аргентинское песо (на 7,4%), евро (на 4,3%), шведская крона (на 2,8%), датская крона (на 1,3%).
Отметим, в июле 2022 года The Economist затруднился оценить курс гривны к доллару в Индексе Биг-Мака, поскольку Сеть McDonald’s временно закрыла рестораны быстрого питания после российского вторжения. После этого рестораны McDonald’s начали открываться в Украине.
Справка Finance.ua:
- население Украины в июле текущего года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,668 млрд долларов и купило на 1,591 млрд долларов. Чистая продажа валюты составила 76,6 млн долларов;
- Национальный банк отойдет от фиксированного валютного курса, как только разрешат соответствующие предпосылки;
- наличная гривна ослабла на прошлой неделе, но это ослабление, вероятнее всего, будет непродолжительным.
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