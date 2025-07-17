Банкир сообщил, стоит ли сейчас продавать доллары и евро — Finance.ua
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Банкир сообщил, стоит ли сейчас продавать доллары и евро

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Банкир сообщил, стоит ли сейчас продавать доллары и евро
Банкир сообщил, стоит ли сейчас продавать доллары и евро
Как сообщил в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой, на следующей неделе курс доллара в Украине вряд ли пересечет рубеж в 42 гривны. Вероятнее всего, он будет торговаться в пределах 41,5−42,2 грн.
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«Главный коридор стоимости евро будет в пределах 48,5−49,5 грн. Однако, повторюсь: курсовые изменения будут подчинены событиям за пределами Украины. А это ситуация на Ближнем Востоке, напряженные экономические отношения между странами БРИКС и США, между ЕС и США. И не забывайте, что „лимфой“ курсообразования в прямом смысле может стать нефть, цены на нее», — сказал Лесовой.
Он напомнил, что в Украине курс евро формируется на основе мировых котировок пары доллар/евро. Курс доллара отчасти зависит от стратегии Нацбанка.
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Ранее финансовый эксперт Алексей Козырев в своем прогнозе сообщил, что если курс евровалюты в Украине будет снова «взлетать» на 1−2 гривны за короткий период времени, то наши граждане будут еще активнее скупать именно эту валюту, уменьшая долю доллара в своих сбережениях.
В ICU говорят, что резервы НБУ и дальше пополняются благодаря поступлению внешней финансовой помощи, общий объем которой составил чуть больше $20 млрд.
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По материалам:
Finance.ua
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