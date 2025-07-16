Эксперт дал прогноз курса доллара и евро: что покупает население — Finance.ua
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Эксперт дал прогноз курса доллара и евро: что покупает население

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Эксперт дал прогноз курса доллара и евро: что покупает население
Эксперт дал прогноз курса доллара и евро: что покупает население
Покупка населением наличных евро выросла в долларовом эквиваленте в июне на $62,5 млн — до $577,2 млн, тогда как сдача евро в обменники выросла всего на $6,2 млн — до $301,2 млн в эквиваленте. Это говорит о том, что люди серьезно прислушиваются к информации об ослаблении позиций доллара на мировых рынках и, несмотря на рост курса евровалюты, предпочитают скупать именно ее.
Об этом пишет Алексей Козырев в своем прогнозе.
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Если курс евровалюты в Украине будет снова «слетать» на 1−2 гривны за короткий период времени, то наши граждане будут еще активнее скупать именно эту валюту, уменьшая долю доллара в своих сбережениях.
Определенным сигналом для специалистов является то, что «чистые» валютные интервенции Нацбанка в июне увеличились до $2,961 млрд, с $2,923 млрд в мае этого года. Это пока некритическое отклонение для нашего рынка, учитывая, что ЗВР Украины по состоянию на 1 июля выросли до $45,1 млрд. Но очень важна будет динамика этого показателя ближе к осени-началу зимы. Ведь, по информации премьера Дениса Шмыгаля, потребности Украины во внешнем финансировании на 2026 год остаются на критически высоком уровне и превысят $40 млрд.
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Но пока Украина «законтрактовала» из них всего $22 млрд помощи от западных партнеров. И если вопрос о покрытии международной помощью расходов нашего бюджета в 2026 году не будет окончательно закрыт, Нацбанк начнет сокращать свое присутствие на торгах по продаже валюты, чтобы «не сжечь» значительную часть резервов. В результате давление на курс резко возрастет. И уже не удастся избежать быстрой девальвации гривны, чтобы выровнять все дисбалансы на рынке.
Большинство обменников финкомпаний и банков проработают в эти дни со спредом в пределах от 20 до 25 копеек по доллару и от 20 до 35 копеек за евро. Оптовые обменники продолжат работать все дни этой недели со спредом в пределах до 15−20 копеек по обеим валютам.
Курс покупки и продажи наличного доллара
В банках будет находиться в пределах коридора от 41,30 до 42,20 гривен , а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,40 до 42,10 гривен.
Курс наличного евро
В банках будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 48,20 до 49,80 гривен, а в обменниках финкомпаний этот коридор ценников будет превышать от 48,25 до 49,70 гривен.
По материалам:
Finance.ua
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