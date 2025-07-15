Аналитики ICU спрогнозировали курс доллара на ближайшее время — Finance.ua

Аналитики ICU спрогнозировали курс доллара на ближайшее время Сегодня 10:02 — Валюта

Аналитики ICU спрогнозировали курс доллара на ближайшее время

Национальный банк сохранил интервенции на высоком уровне, несмотря на значительное уменьшение дефицита валюты, позволяя лишь незначительные колебания курса гривны.

Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU

На прошлой неделе НБУ незначительно увеличил интервенции до $679 млн, дополнительно закрывая сделки, расчеты по которым были перенесены из-за выходного в США 4 июля.

Дефицит валюты на рынке снова уменьшился, на 17% по сравнению с предыдущей неделей, до $346 млн. Чистая покупка валюты на межбанковском рынке сократилась на 12%, а в розничном сегменте — на 39%.

Что происходило с курсом:

всю прошлую неделю НБУ не позволял официальному курсу гривны меняться более 7 копеек, и по итогам недели гривна ослабла лишь на 0,1% до 41,78 грн/$;

в то же время по отношению к евро курс гривны усилился на 0,6% до 48,84 грн/евро;

курс гривны усилился на 0,6% до 48,84 грн/евро; в розничном сегменте курс гривны к доллару США не изменился и в системно важных банках составил 41,5−42 грн/$.

«Национальный банк, очевидно, чувствует себя комфортно с текущим курсом гривны к доллару США и объемом интервенций, который несколько превышает средненедельный уровень за время полномасштабной войны. По нашему мнению, НБУ вряд ли позволит гривне укрепляться к уровням относительно доллара США, которые наблюдались в течение весны, и в ближайшее время будет сохранять его неподалеку от уровня 41,8 грн/$», — комментируют в ICU.

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А что с резервами НБУ в июне

Валовые резервы НБУ выросли на 1,2% в июне и на 2,9% в 1п25 до $45,1 млрд.

Украина за месяц получила значительные объемы внешней финансовой помощи, в том числе $1,7 млрд от Канады, $1,2 млрд от Всемирного банка и $1,2 млрд от ЕС. В то же время НБУ потратил в течение месяца около $3 млрд на проведение интервенций на межбанковском рынке, а уплата правительства и центрального банка по внешним кредитам составила $0,9 млрд. По оценкам НБУ, указанный уровень резервов был эквивалентен 5,6 месяца будущего импорта.

В ICU говорят, что резервы НБУ и дальше пополняются благодаря поступлению внешней финансовой помощи, общий объем которой составил несколько более $20 млрд.

«По информации из меморандума МВФ, поступление помощи в 2п25 может превысить $30 млрд. Это означает, что резервы НБУ в конце года могут превысить $55 млрд. Однако резервы НБУ, вероятно, будут существенно снижаться в 2026 году из-за запланированного сокращения поступлений финансовой помощи», — отмечают аналитики.

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