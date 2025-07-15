Аналитики ICU спрогнозировали курс доллара на ближайшее время — Finance.ua

Аналитики ICU спрогнозировали курс доллара на ближайшее время
Национальный банк сохранил интервенции на высоком уровне, несмотря на значительное уменьшение дефицита валюты, позволяя лишь незначительные колебания курса гривны.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.
На прошлой неделе НБУ незначительно увеличил интервенции до $679 млн, дополнительно закрывая сделки, расчеты по которым были перенесены из-за выходного в США 4 июля.
Дефицит валюты на рынке снова уменьшился, на 17% по сравнению с предыдущей неделей, до $346 млн. Чистая покупка валюты на межбанковском рынке сократилась на 12%, а в розничном сегменте — на 39%.
Что происходило с курсом:
- всю прошлую неделю НБУ не позволял официальному курсу гривны меняться более 7 копеек, и по итогам недели гривна ослабла лишь на 0,1% до 41,78 грн/$;
- в то же время по отношению к евро курс гривны усилился на 0,6% до 48,84 грн/евро;
- в розничном сегменте курс гривны к доллару США не изменился и в системно важных банках составил 41,5−42 грн/$.
«Национальный банк, очевидно, чувствует себя комфортно с текущим курсом гривны к доллару США и объемом интервенций, который несколько превышает средненедельный уровень за время полномасштабной войны. По нашему мнению, НБУ вряд ли позволит гривне укрепляться к уровням относительно доллара США, которые наблюдались в течение весны, и в ближайшее время будет сохранять его неподалеку от уровня 41,8 грн/$», — комментируют в ICU.
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А что с резервами НБУ в июне
Валовые резервы НБУ выросли на 1,2% в июне и на 2,9% в 1п25 до $45,1 млрд.
Украина за месяц получила значительные объемы внешней финансовой помощи, в том числе $1,7 млрд от Канады, $1,2 млрд от Всемирного банка и $1,2 млрд от ЕС. В то же время НБУ потратил в течение месяца около $3 млрд на проведение интервенций на межбанковском рынке, а уплата правительства и центрального банка по внешним кредитам составила $0,9 млрд. По оценкам НБУ, указанный уровень резервов был эквивалентен 5,6 месяца будущего импорта.
В ICU говорят, что резервы НБУ и дальше пополняются благодаря поступлению внешней финансовой помощи, общий объем которой составил несколько более $20 млрд.
«По информации из меморандума МВФ, поступление помощи в 2п25 может превысить $30 млрд. Это означает, что резервы НБУ в конце года могут превысить $55 млрд. Однако резервы НБУ, вероятно, будут существенно снижаться в 2026 году из-за запланированного сокращения поступлений финансовой помощи», — отмечают аналитики.
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