Сколько будут стоить 100 долларов в Украине — прогноз банкира — Finance.ua
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Сколько будут стоить 100 долларов в Украине — прогноз банкира

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Сколько будут стоить 100 долларов в Украине — прогноз банкира
Сколько будут стоить 100 долларов в Украине — прогноз банкира, freepik.com
Курс доллара в Украине до 20 июля будет находиться в ожидаемых границах. При этом единая европейская валюта может удивить «новыми курсовыми рекордами».
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что ситуация на валютном рынке будет зависеть от уровня спроса на доллар и планов регулятора по его удовлетворению. При этом он отметил, что курс евро в Украине станет зеркалом мировых торгов евровалюты в паре с долларом.
Согласно его прогнозу, курс доллара с 14 по 20 июля будет находиться в пределах 41,6 — 42 гривны на межбанке и 41,5 — 42,2 гривны на наличном рынке.
Таким образом, 100 долларов в гривнах в Украине до 20 июля будут стоить 4150 — 4220 гривен, а 1000 долларов в гривнах обойдутся украинцам в 41500 — 42200 гривен.
Что касается курса евро, то, по мнению банкира, он будет находиться в пределах 48,5 — 49,5 гривны на межбанке и 47,5 — 49,5 гривны на наличном рынке.
Таким образом, 100 евро в гривнах в Украине до 20 июля будут стоить 4750 — 4950 гривен, а 1000 евро в гривнах обойдутся украинцам в 47500 — 49500 гривен.
По материалам:
УНІАН
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