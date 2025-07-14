Сколько будут стоить 100 долларов в Украине — прогноз банкира Сегодня 19:00 — Валюта

Сколько будут стоить 100 долларов в Украине — прогноз банкира, freepik.com

Курс доллара в Украине до 20 июля будет находиться в ожидаемых границах. При этом единая европейская валюта может удивить «новыми курсовыми рекордами».

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что ситуация на валютном рынке будет зависеть от уровня спроса на доллар и планов регулятора по его удовлетворению. При этом он отметил, что курс евро в Украине станет зеркалом мировых торгов евровалюты в паре с долларом.

Согласно его прогнозу, курс доллара с 14 по 20 июля будет находиться в пределах 41,6 — 42 гривны на межбанке и 41,5 — 42,2 гривны на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнах в Украине до 20 июля будут стоить 4150 — 4220 гривен, а 1000 долларов в гривнах обойдутся украинцам в 41500 — 42200 гривен.

Что касается курса евро, то, по мнению банкира, он будет находиться в пределах 48,5 — 49,5 гривны на межбанке и 47,5 — 49,5 гривны на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнах в Украине до 20 июля будут стоить 4750 — 4950 гривен, а 1000 евро в гривнах обойдутся украинцам в 47500 — 49500 гривен.

УНІАН По материалам:

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