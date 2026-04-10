Каким будет доллар и евро после событий на Ближнем Востоке — прогноз банкира

Апрель остается сложным для прогнозирования
На YouTube-канале Finance.ua вышло новое видео с анализом ситуации на валютном рынке Украины. В выпуске разбираем ключевые факторы, влияющие на курс гривны, действия Национального банка и актуальные прогнозы по доллару и евро.
В начале апреля валютный рынок оказался под серьезным внешним давлением. По словам банкира Глобус Банка Тараса Лесового, главным триггером стали геополитические события на Ближнем Востоке, резко поднявшие мировые цены на нефть. Для Украины это возымело прямой эффект: бензин А-95 подорожал как минимум на 30%, а дизель — до 50%.
Это можно назвать тектоническим сдвигом для всей экономики. Когда горючее дорожает наполовину, этот эффект, как по цепочке, мгновенно отображается на валюте. Механизм простой — трейдерам понадобилось гораздо больше долларов, чтобы закупить новые партии горючего. Им пришлось действовать на скорости, выбегать на межбанк и сгребать американскую валюту любой ценой, не дожидаясь у моря погоды. Это автоматически подогнало спрос, повлекший за собой все остальное. Бизнес начал закладывать новые расходы в ценники на продукты, а люди, увидев такой расклад, снова побежали за надежной валютой, как за единственным спасательным кругом для своих сбережений.
В этих условиях Национальный банк вынужден был существенно нарастить валютные интервенции. Если в относительно стабильные периоды рынка хватало $600−800 млн на неделю, то в марте объемы выросли до $1−1,3 млрд еженедельно. Таким образом регулятор сдерживал резкие колебания и не давал курсу выйти из-под контроля.

Что дальше?

Апрель остается сложным для прогнозирования из-за зависимости от внешних факторов. Ожидается, что курс доллара будет колебаться в пределах 43,70−44,30 грн в зависимости от новостей с глобальных рынков. Евро, в свою очередь, движется синхронно с долларом и будет держаться возле отметки 51 грн.
