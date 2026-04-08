Сколько валютных операций провел бизнес в рамках либерализации — данные НБУ

В рамках стимулирующей валютной либерализации юридические лица совершили операции на общую сумму более $600 млн. Из них более $580 млн пришлось на так называемый «заемный» лимит.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина».

Спрос на разные валютные лимиты

В регуляторе также зафиксировали спрос на операции в рамках инвестиционного лимита. Объем таких переводов составил $25 млн.

«Заемный» лимит, в рамках которого компании могут погашать «старые» внешние кредиты перед нерезидентами, активно используют как крупные, так и малые компании.

В то же время свободный «инвестиционный» лимит на сегодняшний день составляет более $250 млн — это средства, которые с начала стимулирующей либерализации поступили в капитал украинских предприятий и до сих пор не были выведены по предусмотренным этой либерализации направлениям.

Особенности «донатного» лимита

Относительно «донатного» лимита в Нацбанке отметили, что объемы операций в его пределах отследить сложнее, поскольку открытый для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) счет постоянно пополняется, в частности, и юридическими лицами, а информацией об использовании донатерами возможности провести отдельные валютные операции владеют обслуживающими банками.

Дальнейшие шаги валютной либерализации

На прошлой неделе глава НБУ Андрей Пышный заявил по итогам рабочей встречи с крупнейшими банками, что по направлению стимулирующей валютной либерализации проведены операции на общую сумму почти $600 млн, тогда как регулятор уже прорабатывает следующий пакет валютных смягчений.

В мае 2025 года формат либерализационных мер дополнили стимулирующей валютной либерализацией. В ее рамках:

«инвестиционный» лимит равен объему средств, привлеченных из-за границы в уставный капитал предприятий с 10 мая 2025 года;

«донатный» — сумме переводов компании на спецсчет НБУ для поддержки ВСУ с 7 августа 2025 года;

«заемный», действующий с 14 января 2026 года — сумме полученных из-за рубежа валютных кредитов и займов, зачисленных на счет компании в украинском банке после 1 января 2026 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.