Сколько валютных операций провел бизнес в рамках либерализации — данные НБУ
В рамках стимулирующей валютной либерализации юридические лица совершили операции на общую сумму более $600 млн. Из них более $580 млн пришлось на так называемый «заемный» лимит.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина».
Спрос на разные валютные лимиты
В регуляторе также зафиксировали спрос на операции в рамках инвестиционного лимита. Объем таких переводов составил $25 млн.
«Заемный» лимит, в рамках которого компании могут погашать «старые» внешние кредиты перед нерезидентами, активно используют как крупные, так и малые компании.
В то же время свободный «инвестиционный» лимит на сегодняшний день составляет более $250 млн — это средства, которые с начала стимулирующей либерализации поступили в капитал украинских предприятий и до сих пор не были выведены по предусмотренным этой либерализации направлениям.
Особенности «донатного» лимита
Относительно «донатного» лимита в Нацбанке отметили, что объемы операций в его пределах отследить сложнее, поскольку открытый для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) счет постоянно пополняется, в частности, и юридическими лицами, а информацией об использовании донатерами возможности провести отдельные валютные операции владеют обслуживающими банками.
Дальнейшие шаги валютной либерализации
На прошлой неделе глава НБУ Андрей Пышный заявил по итогам рабочей встречи с крупнейшими банками, что по направлению стимулирующей валютной либерализации проведены операции на общую сумму почти $600 млн, тогда как регулятор уже прорабатывает следующий пакет валютных смягчений.
В мае 2025 года формат либерализационных мер дополнили стимулирующей валютной либерализацией. В ее рамках:
- «инвестиционный» лимит равен объему средств, привлеченных из-за границы в уставный капитал предприятий с 10 мая 2025 года;
- «донатный» — сумме переводов компании на спецсчет НБУ для поддержки ВСУ с 7 августа 2025 года;
- «заемный», действующий с 14 января 2026 года — сумме полученных из-за рубежа валютных кредитов и займов, зачисленных на счет компании в украинском банке после 1 января 2026 года.
Поделиться новостью
