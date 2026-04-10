Лучшие дни для обмена валюты

Начало недели – не лучший период для покупки долларов

Стоимость иностранной валюты на наличном рынке определяется спросом и предложением, а также влиянием глобальных факторов. Украинцы могут самостоятельно выбирать более подходящее время для обмена, ориентируясь на динамику курса.

Как уменьшить расходы при обмене

Наличные курсы регулярно меняются, колебания могут происходить даже в течение одного дня. Чтобы минимизировать риски при проведении валютно-обменных операций, украинцам не мешает применять системный подход. Выбрать выгодный период для купли-продажи купюр поможет:

постоянное отслеживание динамики курсов;

анализ ситуации на рынке в течение предыдущей недели или месяца;

сравнение предложений в разных обменниках.

Отслеживание курсовых колебаний помогает увидеть закономерности в движении показателей. Хотя разные глобальные факторы, как уровень спроса на валюту или ситуация на межбанковском рынке, могут вмешаться в установившуюся динамику.

Когда выгоднее обменивать валюту

Для отслеживания показателей движения украинцы могут использовать график наличного курса на специализированных сайтах. Авторы статьи проверили динамику за предыдущий месяц, то есть март 2026 года, и нашли определенные закономерности, которые помогут определить удачное время для посещения обменного пункта:

в конце недели, то есть в пятницу, когда позиции на межбанке закрываются, иногда наблюдается снижение курса;

ближе к середине недели (вторник и среда) продолжается активная торговля валютой, что приводит к умеренному росту показателей;

со среды на четверг нередко фиксируют укрепление гривны в копеечном диапазоне;

выходные обычно стабильны, а курс зависит от динамики в предыдущие дни.

Начало недели — не лучший период для покупки долларов, потому что рынок «просыпается» после выходных и склонен к непредсказуемым скачкам. Зато четверг или пятница считаются удачными днями недели, потому что часто наблюдается просадка наличного курса.

Что касается времени посещения финансового учреждения, лучше планировать обмен валюты во второй половине дня. До обеда нередко происходят резкие колебания, которые способны несколько снизить выгоду от продажи или покупки иностранных купюр.

