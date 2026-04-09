Спрос на евро на историческом максимуме

В марте 2026 года украинцы скупали наличные евро и доллары. Спрос на евро на историческом уровне.

Об этом пишет финансовый эксперт Андрей Шевчишин.

Суммарный чистый спрос на наличную валюту (покупка за вычетом продаж) составил 968 млн долл., из которых:

евро: 482 млн долл.

доллар: 481,8 млн долл.

прочие валюты: 4,2 млн долл.

Рекорд

По его словам, для евро чистый спрос населения вырос до исторического максимума (предыдущий пик был в ноябре 2025 года — всего 410 млн долл.). Также доля наличных операций в евро выросла до исторического максимума — 28,5%.

«Восстановление роста евро на мировом рынке будет усиливать позиции евро и на украинском рынке. Также, фактором влияния будет остается НБУ, который более склонен держать курс евро к гривне в случае его падения к доллару на мировом рынке. Потому что евро у нас бюджетообразующая валюта (помощь от Европы в евро, пошлины в евро, акцизы в евро), а вот долги.

Рост курса продолжился и в 2026 году. Национальный банк Украины установил рекордный курс евро на 28 января — 51,22 грн. Среднемесячный курс в январе составляет 50,25 грн/евро.

По состоянию на четверг, 29 января, официальный курс евро составил 51,23 грн за евро, что является новым историческим максимумом, согласно данным НБУ.

Что будет с курсом в апреле? Послушайте прогноз курса валют в видео:

