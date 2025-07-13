Спрос на доллары снижается: в НБУ объяснили причины — Finance.ua

Спрос на доллары снижается: в НБУ объяснили причины Сегодня 08:16 — Валюта

Спрос на доллары снижается: в НБУ объяснили причины

В июне чистый спрос на валюту в Украине почти не изменился.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (июль 2025 года).

Как отметили в НБУ, курсовые колебания были умеренными и двусторонними: средний официальный курс гривны по отношению к доллару незначительно ослаб (на 0,1%), а разница с наличным не превышала 0,3%.

В то же время средний курс к евро и дальше ослаблялся (на 2,1%) под влиянием динамики валютной пары EUR/USD, говорится в обзоре.

Напомним, в июне украинцы несколько повысили спрос на доллары и евро в банках, но в целом он остается ниже, чем в начале 2025 года.

В прошлом месяце население продало банкам наличной и безналичной валюты на сумму 1,822 млрд долларов в эквиваленте, а купило на 2,104 млрд долларов. То есть чистая покупка составила 282,2 млн долларов.

Как сообщали аналитики ICU, во второй половине июня Национальный банк столкнулся со значительным увеличением дефицита валюты на рынке, поэтому был вынужден увеличивать интервенции, чтобы не допустить ослабления гривны до 42 грн/$.

По данным исследования Info Sapiens, украинцы ожидают роста курса доллара в ближайшие 3 месяца.

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