Українці збільшили купівлю доларів і євро в банках — Finance.ua

Українці збільшили купівлю доларів і євро в банках Сьогодні 11:32 — Валюта

Українці збільшили купівлю доларів і євро в банках

У червні українці дещо підвищили попит на долари та євро в банках, але загалом він залишається нижчим, ніж на початку 2025 року.

Про це свідчать дані Національного банку України, на які посилається РБК-Україна.

У червні 2025 року населення продало банкам готівкової та безготівкової валюти на суму 1,822 млрд доларів в еквіваленті, а купило на 2,104 млрд доларів. Тобто чиста купівля становила 282,2 млн доларів.

Порівняно з травнем обсяг купівлі зріс на 13,8%. Загалом із початку року українці придбали в банках 3,878 млрд доларів.

Таблиця: РБК-Україна

Нагадаємо, в червні долар на готівковому ринку тримався в межах 41,70−41,90 грн, а до кінця місяця трохи подорожчав. У підсумку курс зріс на 20 копійок до 41,90 грн. Євро протягом місяця здорожчав на 2 гривні, до 49,35 грн.

У червні на міжбанку курс долара був на 10−20 копійок вищим, ніж у травні.

Офіційний курс долара протягом червня коливався від 41,44 до 41,87 грн. За місяць він підріс на 12 копійок із 41,52 до 41,64 грн. Це нижче, ніж було наприкінці 2024 року (42,03 грн/долар).

Як повідомляли аналітики ICU, у другій половині червня Національний банк зіткнувся зі значним збільшенням дефіциту валюти на ринку, тож був змушений збільшувати інтервенції, щоб не допустити ослаблення гривні до понад 42 грн/$.

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