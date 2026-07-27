Нацбанк купил наибольший объем валюты на межбанке с начала года

НБУ уменьшил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке в период с 20 по 24 июля на 6% по сравнению с предыдущей неделей до 1013,65 млн долларов, что является самым большим объемом с начала текущего года.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
За отчетную неделю Нацбанк купил 0,8 млн долларов, в то время как продал 1014,45 млн долларов.
С начала года НБУ купил 1,85, в то время как продал 26 808,79 млн долларов.
За 2025 год Нацбанк купил 42,15 млн долларов, в то время как продал 36 103,47 млн долларов.
За 2024 год НБУ купил на межбанке 126,28 млн долларов, а продал 35 312,64 млн долларов.
За 2023 год НБУ купил на межбанке 219,85 млн долларов и продал 28 829,73 млн долларов.
Евро НБУ не покупал и не продавал в 2023 году.
В 2022 году Нацбанк купил на межбанке 3267,95 млн долларов и 110,97 млн евро, а продал 26 380,59 млн долларов и 1789,11 млн евро.