Ослабление доллара: последствия для европейцев — Finance.ua

Ослабление доллара: последствия для европейцев Сегодня 17:15 — Валюта

Ослабление доллара: последствия для европейцев

Доллар США теряет в цене, евро дорожает. Эффект от укрепления евро для европейских потребителей и предпринимателей оценил Tagesspiegel

Хаотичная тарифная политика президента США Дональда Трампа привела к падению стоимости американской валюты и повышению цены евро.

Это непосредственно влияет на бизнес компаний, которые экспортируют в долларовую торговую зону или импортируют из США. А также на европейских потребителей иностранных товаров и на инвесторов, которые размещают свои средства на международных финансовых рынках.

Европейцам стало выгоднее путешествовать за океан. Сейчас самое время провести отпуск в США, считает эксперт по инвестициям Надин Граф. За один евро сумма в долларах выходит больше.

Отличный момент для увеличения паевого участия в глобальном ETF. Например, за евро можно купить акций MSCI World больше, чем несколько месяцев тому назад.

Сожалеют разве что те, кто ранее вложился в биржевой инвестиционный фонд. Прибыль они получают в долларах, что при конвертации приносит меньше дохода.

Более защищены долгосрочные вклады, такие как пенсионные накопления. Они менее подвержены краткосрочным колебаниям и в перспективе 15 лет сохранятся благодаря хеджированию валютных курсов.

Главный финансист DZ Bank Соня Мартен считает, что от курса в диапазоне от 1,18 долларов за 1 евро выигрывают в конечном итоге потребители.

Сильный евро удешевляет импорт. Местным компаниям становится выгоднее покупать заграничное сырье, промежуточные продукты, отчего потребительские товары дешевеют.

А вот с экспортом ситуация неоднозначная. Ослабление доллара привело к 12%-ному ралли с начала года, а сочетание укрепления евро с возможностью введения пошлин со стороны США может больно ударить по европейскому бизнесу, ориентированному на экспорт.

Но все же есть позитивные сигналы для экономики еврозоны, в частности — для потребления и инвестиционной активности.

Темпы инфляции в последнее время снижались быстрее, чем ожидалось. ЕЦБ дополнительно снизил процентные ставки и существует вероятность дальнейшего снижения через пару месяцев.

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