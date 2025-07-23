Ослабление доллара: последствия для европейцев — Finance.ua

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Ослабление доллара: последствия для европейцев

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Ослабление доллара: последствия для европейцев
Ослабление доллара: последствия для европейцев
Доллар США теряет в цене, евро дорожает. Эффект от укрепления евро для европейских потребителей и предпринимателей оценил Tagesspiegel.
Хаотичная тарифная политика президента США Дональда Трампа привела к падению стоимости американской валюты и повышению цены евро.
Это непосредственно влияет на бизнес компаний, которые экспортируют в долларовую торговую зону или импортируют из США. А также на европейских потребителей иностранных товаров и на инвесторов, которые размещают свои средства на международных финансовых рынках.
Европейцам стало выгоднее путешествовать за океан. Сейчас самое время провести отпуск в США, считает эксперт по инвестициям Надин Граф. За один евро сумма в долларах выходит больше.
Отличный момент для увеличения паевого участия в глобальном ETF. Например, за евро можно купить акций MSCI World больше, чем несколько месяцев тому назад.
Сожалеют разве что те, кто ранее вложился в биржевой инвестиционный фонд. Прибыль они получают в долларах, что при конвертации приносит меньше дохода.
Более защищены долгосрочные вклады, такие как пенсионные накопления. Они менее подвержены краткосрочным колебаниям и в перспективе 15 лет сохранятся благодаря хеджированию валютных курсов.
Главный финансист DZ Bank Соня Мартен считает, что от курса в диапазоне от 1,18 долларов за 1 евро выигрывают в конечном итоге потребители.
Сильный евро удешевляет импорт. Местным компаниям становится выгоднее покупать заграничное сырье, промежуточные продукты, отчего потребительские товары дешевеют.
А вот с экспортом ситуация неоднозначная. Ослабление доллара привело к 12%-ному ралли с начала года, а сочетание укрепления евро с возможностью введения пошлин со стороны США может больно ударить по европейскому бизнесу, ориентированному на экспорт.
Но все же есть позитивные сигналы для экономики еврозоны, в частности — для потребления и инвестиционной активности.
Темпы инфляции в последнее время снижались быстрее, чем ожидалось. ЕЦБ дополнительно снизил процентные ставки и существует вероятность дальнейшего снижения через пару месяцев.
Наталия Руденко
Наталия Руденко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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