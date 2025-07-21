Доллар подорожает: что прогнозируют банкиры, аналитики и население — Finance.ua

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Доллар подорожает: что прогнозируют банкиры, аналитики и население

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Доллар подорожает: что прогнозируют банкиры, аналитики и население
Доллар подорожает: что прогнозируют банкиры, аналитики и население
Банкиры, аналитики и население верят в то, что в ближайшие 12 месяцев курс доллара США в Украине будет расти.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
  • В июле финансовые аналитики пересмотрели прогноз курса — теперь они ожидают более слабую гривну на уровне 44,74 грн/доллар, что хуже майских ожиданий (44,47 грн/доллар).
  • Девальвационные ожидания банковских экспертов не изменились — уже несколько месяцев они прогнозируют курс на уровне 45,29 грн/доллар.
  • Граждане в июне ожидали ослабления гривны: средний прогноз населения ухудшился до 43,69 грн/доллар (против 43,10 грн/доллар в мае).
  • В то же время руководители предприятий дали несколько лучший прогноз. В мае они ожидали курс 43,84 грн/доллар, что получше февраля, когда прогноз был 44,23 грн/доллар.
Доллар подорожает: что прогнозируют банкиры, аналитики и население

Прогнозы курса

Согласно опросу руководителей компаний во ІІ квартале 2025 года, бизнес постепенно улучшает ожидания курса национальной валюты. В среднем респонденты прогнозируют курс гривны на уровне 43,84 грн за доллар США в течение следующего года, что лучше предыдущей оценки (44,23 грн/долл.). Большинство (64,6%) ожидают курс в пределах 42,01−45,00 грн/долл.
При этом в Goldman Sachs Group заявляют, что, несмотря на недавнюю стабилизацию, доллар США снова демонстрирует признаки того, что его воспринимают не как «тихую гавань», а как актив с повышенным уровнем риска.
Статистика также показывает, что в первом квартале 2025 года доля доллара США в глобальных валютных резервах, о которых страны отчитываются в Международный валютный фонд, снизилась. А вот доля евро — возросла.
Напомним, согласно обновленному Индексу Биг-Мака от The Economist, курс украинской валюты недооценен на 47,5% по сравнению с фактическим обменным курсом 41,81 грн/доллар.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
РБК-Україна
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