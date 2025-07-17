Курс гривні та залучення інвестицій: чого очікує бізнес — Finance.ua

Курс гривні та залучення інвестицій: чого очікує бізнес Сьогодні 14:04 — Валюта

Курс гривні та залучення інвестицій: чого очікує бізнес

Бізнес зберіг позитивні оцінки ділової активності в наступні 12 місяців. Підприємці очікують покращення ситуації з курсом та інфляцією.

Про це свідчать результати опитування керівників компаній у ІІ кварталі 2025 року, проведеного Нацбанком.

Який курс гривні очікує бізнес

43,84 грн за долар США протягом наступного року, що краще за попередню оцінку (44,23 грн/дол.). Більшість (64,6%) очікує курс у межах 42,01−45,00 грн/дол. Бізнес демонструє поступове покращення очікувань щодо курсу національної валюти. У середньому респонденти прогнозують курс гривні на рівніпротягом наступного року, що краще за попередню оцінку (44,23 грн/дол.). Більшість (64,6%) очікує курс у межах

Прогнози щодо інвестицій і зайнятості

У ІІ кварталі респонденти очікували більш стримане зростання обсягів реалізації продукції — як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Баланси відповідей становили 10,5% і 9,4% відповідно (у І кварталі — 20,7% і 19,5%). Найвищі очікування мають підприємства енергетики, сільського господарства та окремих інших галузей.

Оцінки інвестиційних видатків залишаються позитивними, хоча й помірнішими. Підприємства планують вкладення в машини, обладнання та інвентар (баланс 7,8% проти 13,4% у попередньому кварталі). Натомість інвестиції в будівельні роботи оцінюються стримано (-0,7%).

20,2% компаній планують залучати іноземні інвестиції, що трохи вище за показник першого кварталу (19,2%). Найвищу активність у цьому напрямку очікують підприємства транспорту, зв’язку, енергетики та водопостачання.

Очікування щодо зайнятості погіршилися: баланс відповідей щодо зміни кількості працівників у наступні 12 місяців знизився до -4,4% (у І кварталі -0,6%). Найгірші прогнози в сферах транспорту, торгівлі, енергетики. Натомість у будівництві та добувній промисловості очікується приріст персоналу.

Бізнес також послабив очікування щодо зростання витрат на оплату праці одного працівника: баланс відповідей знизився з 60,1% до 49,8%.

Кредитні настрої бізнесу

Попит на кредитування серед підприємств дещо знизився: 33,9% респондентів планують брати кредити (проти 35,2% у І кварталі), що відповідає зменшенню потреби в позикових коштах — до 33,3%.

Абсолютна більшість підприємств (83%) віддають перевагу кредитам у національній валюті. Головною перешкодою залишається висока вартість запозичень — це зазначили 47,7% респондентів. При цьому 43,6% компаній користуються альтернативними джерелами фінансування.

На фоні загального зниження попиту знизились і оцінки жорсткості умов доступу до кредитів: баланс відповідей становить 9,8% (у І кварталі — 17,3%). Частка компаній, які планують залучати фінансування за кордоном, також трохи скоротилася — до 6,4% з 7,1%.

Водночас незначно посилився вплив валютного чинника — 18% респондентів відзначили, що коливання курсу гривні до іноземних валют впливають на їхні фінансові плани (проти 15,8% раніше).

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Бізнес надалі очікує на збільшення обсягу виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців: баланс відповідей — 9,2%.

У Нацбанку зауважують, що активізацію виробництва очікували респонденти з 15 областей, представники всіх видів економічної діяльності, крім транспорту та зв’язку, а також всі за розміром та напрямами діяльності. Найвищі очікування продемонстрували підприємства енерго-та водопостачання, великі підприємства, а також ті, що здійснюють лише експортні операції.

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Інфляційні очікування українського бізнесу дещо покращилися — вперше за останній рік. Очікувана річна інфляція на найближчі 12 місяців становила 10,9%, тоді як у попередньому кварталі цей показник дорівнював 11,5%. Частка респондентів, які прогнозують інфляцію понад 15%, зменшилася до 15% із 20,1%.

Основним чинником зростання цін залишаються воєнні дії — про це заявили 78,4% опитаних. Також зросли очікування впливу таких факторів, як ціни на світових ринках та зростання доходів населення. Натомість значення курсового чинника вже третій квартал поспіль оцінюється як менш вагоме, як і вплив можливих змін у податковій політиці.

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