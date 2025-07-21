Эксперт дала валютный прогноз на следующую неделю — Finance.ua

Эксперт дала валютный прогноз на следующую неделю Сегодня 13:02 — Валюта

Эксперт дала валютный прогноз на следующую неделю

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько сообщила, что валютный рынок в течение недели вел себя в пределах четко очерченного диапазона, без выраженного тренда, хотя с заметными сессионными колебаниями".

Такой комментарий она предоставила finance.ua.

В середине июля украинский бизнес активизировал валютные покупки на безналичном рынке, поэтому наблюдался незначительный рост валютного курса. Однако в целом гривна в паре гривна/доллар демонстрировала относительную стабильность, что свидетельствует о контролируемом курсе в условиях рыночного равновесия со стороны НБУ.

14 июля — 41,7842 грн/$;

15 июля — 41,8355 грн/$;

16 июля — 41,8211 грн/$;

17 июля — 41,8129 грн/$;

18 июля — 41,8670 грн/$

Наличный рынок отличался небольшой активностью, и курсовые колебания происходили в очень узком диапазоне. В понедельник средние цены в кассах банков держались в пределах 41,42−41,97 грн/$, только на копейку подались вверх на следующий день (41,43−41,98 грн/$), а в среду кое-где достигли отметки 42,00 грн/$. В четверг курсы поднялись еще — до 41,45−42,02 грн/$, а к концу пятницы скатились до минимума — 41,41−41,94 грн/$.

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Узкий курсовый коридор был зафиксирован и на валютном рынке Украины (ВРУ). Среда и четверг демонстрировали резкие движения, однако впоследствии корректировались. Рынок характеризовался умеренной волатильностью и отсутствием четкого тренда.

Понедельник стартовал с 41,79 грн/$ с последующим движением к 41,88 грн/$ и откатом до 41,80 грн/$, во вторник амплитуда колебаний не превышала 7 копеек преимущественно с движением доллара вниз в пределах 41,86−79 грн/$, а в среду начальное движение вверх с 41,78 грн/$ было очень четким, с кратковременным «пиком» до 41,90 грн/$ с завершением на 41,87 грн/$.

Нацбанку на прошлой неделе пришлось увеличить размеры своих валютных интервенций. На прошлой неделе среднедневной объем интервенций составил $181,3 млн. Наибольший спрос на инвалюту наблюдался во вторник-среду, в то время как ежедневный объем торгов превышал $200 млн.

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Согласно официальному отчету регулятора, общая валютная продажа НБУ с 14 по 18 июля выросла почти на 34% по сравнению с предыдущей и составила $906,60 млн. Это чуть больше среднего показателя этого года в $690 млн, но не максимально. В то же время регулятору удалось на прошлой неделе приобрести $0,13 млн.

Если не будет значительных внешних шоков, в ближайшие недели рынок может и дальше находиться в этом узком коридоре, с периодическими «всплесками» волатильности на короткой дистанции. Курс будут сдерживать интервенции НБУ для сохранения регулируемого плавающего курса.

недооценен на 47,5% по сравнению с фактическим обменным курсом 41,81 грн/доллар. Напомним, по отношению к индексу Биг-Мака, который стоит в Украине 132 гривны, тогда как в США — 6,01 доллара, курс украинской валютыпо сравнению с фактическим обменным курсом 41,81 грн/доллар.

Курс по покупательной способности должен быть на уровне 21,96 грн/доллар. В январе 2025 года украинская гривна находилась на 6-м месте с конца в индексе Биг-Мака. За это время курс доллара упал на 19 копеек, однако Биг Мак подорожал в Украине на 12 гривен, а в США на 0,22 доллара

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