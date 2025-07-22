Покупать или продавать доллары и евро сейчас: эксперт дал новые советы украинцам — Finance.ua
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Покупать или продавать доллары и евро сейчас: эксперт дал новые советы украинцам

Валюта
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Покупать или продавать доллары и евро сейчас: эксперт дал новые советы украинцам
Покупать или продавать доллары и евро сейчас: эксперт дал новые советы украинцам
Курс валют в Украине пока относительно стабильный. Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН заверил, что гривневые ОВГЗ остаются лучшим инструментом для инвестиций.
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«Гривневые депозиты по сравнению с ОВГЗ — это минус 25% прибыли в виде налогов, но тоже возможны, потому что инфляция понемногу замедляется», — указал эксперт.
Что касается продажи валюты, то эксперты все еще не советуют идти на этот шаг без крайней необходимости.
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Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько сообщила, что валютный рынок в течение недели вел себя в пределах четко очерченного диапазона, без выраженного тренда, хотя с заметными сессионными колебаниями.
Такой комментарий она предоставила finance.ua. Если не будет значительных внешних шоков, в ближайшие недели рынок может и дальше находиться в этом узком коридоре, с периодическими «всплесками» волатильности на короткой дистанции. Курс будут сдерживать интервенции НБУ для сохранения регулируемого плавающего курса.
По материалам:
УНІАН
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