Покупать или продавать доллары и евро сейчас: эксперт дал новые советы украинцам — Finance.ua

Покупать или продавать доллары и евро сейчас: эксперт дал новые советы украинцам
Курс валют в Украине пока относительно стабильный. Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН заверил, что гривневые ОВГЗ остаются лучшим инструментом для инвестиций.
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«Гривневые депозиты по сравнению с ОВГЗ — это минус 25% прибыли в виде налогов, но тоже возможны, потому что инфляция понемногу замедляется», — указал эксперт.
Что касается продажи валюты, то эксперты все еще не советуют идти на этот шаг без крайней необходимости.
Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько сообщила, что валютный рынок в течение недели вел себя в пределах четко очерченного диапазона, без выраженного тренда, хотя с заметными сессионными колебаниями.
Такой комментарий она предоставила finance.ua. Если не будет значительных внешних шоков, в ближайшие недели рынок может и дальше находиться в этом узком коридоре, с периодическими «всплесками» волатильности на короткой дистанции. Курс будут сдерживать интервенции НБУ для сохранения регулируемого плавающего курса.
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