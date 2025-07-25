Курс гривны остается стабильным к доллару — Finance.ua

Курс гривны остается стабильным к доллару 25.07.2025, 12:02 — Валюта

Курс гривны остается стабильным к доллару

В июле гривна демонстрирует стабильность на валютном рынке: курс к доллару США колеблется в пределах 41,4−41,9 грн.

Об этом свидетельствует аналитика Института экономических исследований (ИЭИ).

Хотя наличный спрос на валюту со стороны населения вырос незначительно, во внешней торговле спрос увеличился более заметно. Поэтому Национальный банк за четыре недели (до 20 июля) продал на межбанке более 3,1 млрд долларов — это больше, чем средний уровень интервенций в этом году.

Несмотря на рост расходов, международные резервы Украины на конец июня составили 45,1 млрд долл., что несколько больше, чем в мае (44,5 млрд долл.). Их поддержала внешняя помощь: Украина получила 4,1 млрд дол. от партнеров, в частности, через механизм финансирования ERA.

В июне также выросли интервенции НБУ — до 2,96 млрд долл., а 950 млн долларов пошли на обслуживание внешнего долга, включая выплаты МВФ.

По оценке НБУ, международных резервов достаточно для покрытия 5,6 месяца импорта, что свидетельствует об относительной финансовой устойчивости.

Однако эксперты отмечают, что рост спроса на валюту в торговом сегменте может давить на курс в случае уменьшения поступлений от партнеров или изменений во внешнеэкономической среде.

Напомним, в МВФ говорят, что международная валютная система (МВС) уже более 80 лет базируется на преобладании доллара США. Однако ряд недавних событий может поколебать стабильность доллара.

На днях The Economist опубликовал свежий индекс Биг-Мака — это такой неофициальный способ оценить, сколько на самом деле должна стоить валюта в разных странах. В Украине Биг-Мак стоит 132 грн, в США — $6,01. То есть, курс украинской валюты недооценен на 47,5% по сравнению с фактическим обменным курсом 41,81 грн/доллар. Курс по покупательной способности должен быть на уровне 21,96 грн/доллар.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.