Данилишин прокомментировал состояние валютного рынка — Finance.ua

Данилишин прокомментировал состояние валютного рынка Сегодня 17:00 — Валюта

Данилишин прокомментировал состояние валютного рынка

24 июля Правление НБУ приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых. Также сохранены параметры других инструментов НБУ:

ставка 3-месячных депозитных сертификатов — 19% годовых

депозитных сертификатов овернайт — 15,5% годовых

и кредитов рефинансирования — 19,5% годовых.

Экс-глава правления Совета НБУ Богдаш Данилишин прокомментировал решение НБУ.

Монетарный дизайн и экономический рост.

Параметры монетарного дизайна остаются ультражесткими: ключевая процентная ставка достигается не только темпами инфляции, но и темпами природы ВВП, что ограничивает доступность заемных средств для инвестиционного развития.

«Жесткий фарватер монетарной политики сохраняется в стране почти непрерывно последние 8 лет, что является ключевым фактором подавления конкурентоспособности украинских производителей», — пишет он.

О ВВП

За 2022−2025 годы ВВП восстановился всего на 77% от довоенного уровня, размещенный на 6 мес. 2025 г. прирост ВВП составляет лишь +0,8% против прошлого года, что меньше даже обновленных прогнозов МВФ, Правительства и НБУ (колеблющихся около 2% в год).

НБУ в последнее время среди ключевых институтов пересмотрел свой прогноз ВВП и продолжает утверждать, что его монетарная политика не влияет на динамику ВВП.

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Об инфляции

НБУ с завидным упорством продолжает зажимать денежную массу, создавая экономические шансы на развитие. Потребительская инфляция втрое превысила инфляционную цель (14,3% в мае 2025 г.). В 2025 г. Ключевыми драйверами инфляции являются рост производственных затрат предприятий на девальвацию гривны к евро, а также восстановление потребительского спроса (рост физических объемов розничного товарооборота за 4 месяца 2025 г. составил +5,2% против предыдущего года).

Девальвация гривны увеличивается не рыночными колебаниями, а управляемыми валютными интервенциями НБУ, а также мировыми «тарифными войнами».

Влияние процентной ставки на потребительские расходы населения остается очень ограниченным — срочные гривневые вклады населения составляют всего 5% ВВП.

Реальная цена кредитных ресурсов значительно превосходит реальные темпы развития производства. Это дестимулирует производителей завлекать позиционные ресурсы, ограничивает их способности для конкурентоспособного развития. За время войны уровень кредитования сократился с 19% ВВП до 14% ВВП. При этом около 35% гривневого портфеля бизнес-кредитов выдано в рамках льготной программы правительства.

В то время как общий кредитный климат в стране остается неблагоприятным, что прежде всего связано с завышенной базовой ценой заемных ресурсов.

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Выводы

По словам Данилиша, повышение учетной ставки в нынешних условиях не оказывает влияния на инфляцию, не генерирует адекватного потока гривневых средств с потребительского рынка в гривневом обеспечении.

В условиях структурных военных шоков более действенными инструментами стимулирования инфляции являются применение административных ограничений (фиксация тарифов, фиксация обменного курса), а также монетарная политика.

Политика НБУ в сдерживании инфляции путем повышения привлекательности гривневых активов должна быть свернута. Потенциал монетарной политики следует использовать в направлении развития кредитования и инвестиций для увеличения предложения товаров отечественного производства, реализации возобновляемых инвестиционных проектов, стимулирования возвращения беженцев, улучшения внешнеторгового сальдо.





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