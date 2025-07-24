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Учетная ставка: что ожидают банкиры — опрос

Кредит&Депозит
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Учетная ставка: что ожидают банкиры — опрос
Учетная ставка: что ожидают банкиры — опрос
Национальный банк Украины (НБУ) с учетом инфляции по результатам июня на уровне 14,3% и макроэкономических показателей в очередной раз оставит учетную ставку на уровне 15,5% годовых на заседании 24 июля, считают все опрошенные агентством «Интерфакс-Украина» банкиры.
«Ставка останется неизменной, поскольку имеется курсовое/инфляционное давление на экономику, но регулятор держит ситуацию под контролем», — выразил свое мнение начальник управления межбанковских операций ПриватБанка Никита Мишаков агентству «Интерфакс-Украина».
Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев также считает, что монетарный комитет НБУ оставит без изменений учетную ставку, как и ставку по остальным монетарным инструментам.
«Несмотря на то, что инфляция по официальным данным сократилась до 0,8% в июне и до 14,3% в годовом измерении, все же мы ожидаем консервативное решение регулятора», — говорил Замотаев.
Он отметил, что июньские инфляционные показатели впервые с начала года демонстрировали снижение, но этого может быть недостаточно для того, чтобы оперативно изменять учетную ставку.
«Понимаем, что улучшение экономики (а именно снижение инфляции) должно стать длительным „трендом“ — такую тенденцию должны наблюдать в течение как минимум 2−3 месяцев. Поэтому вряд ли сейчас достаточно оснований для изменения учетной ставки», — подчеркнул эксперт.
Директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын также солидарен с мнениями коллег.
«Конечно, существенное уменьшение инфляции в июне действительно воспринимается как определенный перелом в инфляционной тенденции. Но темпы снижения были хуже ожиданий, что подтверждает, что траектория ослабления инфляции может быть менее устойчивой или занять больше времени, чем ожидалось изначально», — комментирует Печерицын.
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Напомним, в декабре учетная ставка выросла до 13,5%, а в январе — до 14%. О том, как это действует на ставки по депозитам и инфляции, — объяснил регулятор. Это побуждает банки увеличить ставки по гривневым депозитам для населения, что обеспечивает лучшую защиту гривневых сбережений от инфляции.
Это также поможет сохранить контроль за инфляционными ожиданиями и частично переориентирует расходы населения на потребление и покупку валюты на сбережения в гривне. Таким образом, снизится давление на валютный рынок и цены.
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По материалам:
Finance.ua
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