Учетная ставка: что ожидают банкиры — опрос Сегодня 12:00 — Кредит&Депозит

Учетная ставка: что ожидают банкиры — опрос

Национальный банк Украины (НБУ) с учетом инфляции по результатам июня на уровне 14,3% и макроэкономических показателей в очередной раз оставит учетную ставку на уровне 15,5% годовых на заседании 24 июля, считают все опрошенные агентством «Интерфакс-Украина» банкиры.

операций ПриватБанка Никита Мишаков агентству « «Ставка останется неизменной, поскольку имеется курсовое/инфляционное давление на экономику, но регулятор держит ситуацию под контролем», — выразил свое мнение начальник управления межбанковскихагентству « Интерфакс-Украина ».

Глобус Банка Дмитрий Замотаев также считает, что монетарный комитет НБУ оставит без изменений учетную ставку, как и ставку по остальным монетарным инструментам. Директор департамента розничного бизнесатакже считает, что монетарный комитет НБУ оставит без изменений учетную ставку, как и ставку по остальным монетарным инструментам.

«Несмотря на то, что инфляция по официальным данным сократилась до 0,8% в июне и до 14,3% в годовом измерении, все же мы ожидаем консервативное решение регулятора», — говорил Замотаев.

Он отметил, что июньские инфляционные показатели впервые с начала года демонстрировали снижение, но этого может быть недостаточно для того, чтобы оперативно изменять учетную ставку.

«Понимаем, что улучшение экономики (а именно снижение инфляции) должно стать длительным „трендом“ — такую тенденцию должны наблюдать в течение как минимум 2−3 месяцев. Поэтому вряд ли сейчас достаточно оснований для изменения учетной ставки», — подчеркнул эксперт.

Райффайзен Банка Александр Печерицын также солидарен с мнениями коллег. Директор департамента аналитических исследованийтакже солидарен с мнениями коллег.

«Конечно, существенное уменьшение инфляции в июне действительно воспринимается как определенный перелом в инфляционной тенденции. Но темпы снижения были хуже ожиданий, что подтверждает, что траектория ослабления инфляции может быть менее устойчивой или занять больше времени, чем ожидалось изначально», — комментирует Печерицын.

Напомним, в декабре учетная ставка выросла до 13,5%, а в январе — до 14%. О том, как это действует на ставки по депозитам и инфляции, — объяснил регулятор. Это побуждает банки увеличить ставки по гривневым депозитам для населения, что обеспечивает лучшую защиту гривневых сбережений от инфляции.

Это также поможет сохранить контроль за инфляционными ожиданиями и частично переориентирует расходы населения на потребление и покупку валюты на сбережения в гривне. Таким образом, снизится давление на валютный рынок и цены.

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