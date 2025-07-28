Банкир дала прогноз курса валют на неделю — Finance.ua

Банкир дала прогноз курса валют на неделю Сегодня 12:04 — Валюта

Банкир дала прогноз курса валют на неделю

Валютный обзор 21−25 июля, прогноз на следующую неделю.

Анна Золотько, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank.

«Рынок немного оживился, особенно ближе к налоговым датам, но существенных скачков курса не произошло». — сказала она.

Динамика движения официального курса на прошлой неделе свидетельствует о курсовой стабильности и отсутствии существенных валютных шоков на межбанковском рынке, что свидетельствует о контролируемом курсе, который обеспечивает Национальный банк. Украины.

21 июля — 41,7547 грн/$;

22 июля — 41,8194 грн/$;

23 июля — 41,7653 грн/$;

24 июля — 41,7651 грн/$;

25 июля — 41,7738 грн/$.

Наличный рынок

Отличался небольшой активностью и курсовые колебания происходили в очень узком диапазоне, как неделей ранее. В понедельник средние цены в кассах банков держались в пределах 41,41−41,96 грн/$, временное удешевление доллара во вторник и среду (41,40−41,94 грн/$) (-0,02 грн) было минимальным (-2 копейки) и быстро откорректировалось уже на следующий день. В четверг курсы незначительно поднялись до 41,42−41,95 грн/$, а к концу пятницы вернулись к уровню среды-четверга. Это создает условия для прогнозируемого планирования валютных операций для бизнеса и частных клиентов.

В течение недели межбанковский рынок доллара оставался в узком коридоре и характеризовался низкой динамикой и умеренными колебаниями. Узкий коридор котировок и быстрые коррекции свидетельствуют о сбалансированном текущем состоянии спроса и предложения, поэтому существенные трендовые движения не были сформированы.

На прошлой неделе Нацбанк снизил размер своих валютных интервенций по сравнению с предыдущей. Согласно официальному отчету регулятора, в итоге общая валютная продажа НБУ с 21 по 25 мая уменьшилась на 10% и составила $811,50 млн.

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«Бизнес несколько активизировал свои валютные продажи, думаю, в основном под налоговый период. Среднедневный объем интервенций составил $160 млн. Наибольший спрос на инвалюту наблюдался в четверг, когда объем торгов на ВРУ на этой неделе достиг почти $270 млн», — рассказала член правления, директор Департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

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Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5%, что свидетельствует об умеренной монетарной политике, сдерживании инфляции и поддержке привлекательности гривневых инструментов.

Прогноз

На следующей неделе на ВРУ можно ожидать ровной ситуации, на фоне завершения налоговых платежей должно держаться стабильное валютное предложение. Курс доллара будет колебаться в пределах июля, резких скачков курса не ожидается при отсутствии внешних шоков.

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