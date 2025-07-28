Доллар укрепляется после тарифного соглашения США и ЕС — Finance.ua

Доллар укрепляется после тарифного соглашения США и ЕС Сегодня 16:02 — Валюта

Доллар укрепляется после тарифного соглашения США и ЕС

В понедельник доллар вырос по отношению к основным мировым валютам. Это произошло после того, как Соединенные Штаты и Европейский Союз заключили новое рамочное торговое соглашение — еще один шаг в направлении снижения напряженности в глобальной торговле. Инвесторы также сосредоточились на заседаниях центральных банков США и Японии, которые пройдут на этой неделе.

Об этом сообщает агентство Reuters.

На встрече в Шотландии в воскресенье президент США Дональд Трамп и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили, что новое соглашение предусматривает импортный тариф в размере 15% на товары из ЕС — это вдвое меньше, чем ставка, которую Трамп ранее угрожал ввести с 1 августа. Это уже вторая договоренность после аналогичного соглашения США с Японией на прошлой неделе. Кроме того, в понедельник в Стокгольме должны возобновиться переговоры между США и Китаем относительно продолжения «торгового перемирия».

Как реагирует валюта

На фоне этих новостей евро снизился на 0,4% до $1,1693, несмотря на первоначальный рост на торгах в Азии. Рынок переориентируется на общие последствия сокращения торговой напряженности для доллара.

«После заключения соглашений с Японией и ЕС настроения улучшились. Если будет больше таких договоренностей, это снизит уровень политической неопределенности, которая ранее давила на доллар», — заявил руководитель валютных исследований HSBC Пол Маккель.

В этом году доллар уже резко терял позиции — особенно по отношению к евро — из-за опасений инвесторов, что повышение пошлин на импорт навредит экономике США. Сейчас, несмотря на рост ставки ФРС, евро торгуется выше, чем можно было бы ожидать исходя из разницы в доходности американских и европейских гособлигаций.

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Евро также просел в отношении иены и фунта стерлингов, хотя раньше достигал годового максимума относительно японской валюты и двухлетнего по отношению к фунту. В то же время доллар укрепился против основных валют: вырос на 0,15% к иене (147,83), а фунт снизился на 0,13% до $1,3428.

Ожидается, что как Федеральная резервная система США, так и Банк Японии оставят процентные ставки без изменений на ближайших заседаниях. Однако рынок будет внимательно следить за сигналами о дальнейших действиях. Инвесторы также ожидают реакции президента Трампа на решение ФРС.

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