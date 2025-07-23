Трамп оголосив про найбільшу торговельну угоду з Японією — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Трамп оголосив про найбільшу торговельну угоду з Японією

Світ
1
Трамп оголосив про найбільшу торговельну угоду з Японією
Трамп оголосив про найбільшу торговельну угоду з Японією
Американський президент Дональд Трамп заявив, що США досягли «масштабної» торговельної угоди з Японією, яка передбачає 15% взаємний тариф.
Про це пише Bloomberg.

Що передбачає угода

Згідно з домовленостями, мито на японські автомобілі та запчастини складе 15% — на рівні, який застосовується до інших товарів з Японії. Це значно нижче, ніж заплановане раніше 25% мито, яке могло набути чинності вже наступного тижня.
Читайте також
Крім того, Японія погодилася приймати американські автомобілі та вантажівки, виготовлені відповідно до стандартів безпеки США, без додаткових технічних вимог. Це відкриває додаткові можливості для американських автовиробників на японському ринку.
Остаточні параметри угоди поки не оформлені у формі юридичної прокламації. Точний графік інвестування не визначено, а також незрозуміло, чи зможе Трамп реалізувати це зобов’язання повністю у межах свого поточного президентського терміну.

Реакція ринку

Новина позитивно вплинула на котирування акцій японських автоконцернів. Зокрема, акції Toyota Motor Corp. подорожчали на 16% на Токійській фондовій біржі, тоді як індекс Topix на початку дня виріс лише на 3%.
Читайте також
Паралельно на ринку валют єна спочатку зміцнилася до долара, але згодом ослабла після повідомлень про можливу відставку прем’єр-міністра Шігеру Ішіби, яка пов’язується з невдалими результатами його партії на недавніх виборах.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems