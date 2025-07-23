Трамп оголосив про найбільшу торговельну угоду з Японією — Finance.ua

Трамп оголосив про найбільшу торговельну угоду з Японією Сьогодні 12:50 — Світ

Трамп оголосив про найбільшу торговельну угоду з Японією

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США досягли «масштабної» торговельної угоди з Японією, яка передбачає 15% взаємний тариф.

Про це пише Bloomberg

Що передбачає угода

Згідно з домовленостями, мито на японські автомобілі та запчастини складе 15% — на рівні, який застосовується до інших товарів з Японії. Це значно нижче, ніж заплановане раніше 25% мито, яке могло набути чинності вже наступного тижня.

Крім того, Японія погодилася приймати американські автомобілі та вантажівки, виготовлені відповідно до стандартів безпеки США, без додаткових технічних вимог. Це відкриває додаткові можливості для американських автовиробників на японському ринку.

Остаточні параметри угоди поки не оформлені у формі юридичної прокламації. Точний графік інвестування не визначено, а також незрозуміло, чи зможе Трамп реалізувати це зобов’язання повністю у межах свого поточного президентського терміну.

Реакція ринку

Новина позитивно вплинула на котирування акцій японських автоконцернів. Зокрема, акції Toyota Motor Corp. подорожчали на 16% на Токійській фондовій біржі, тоді як індекс Topix на початку дня виріс лише на 3%.

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Паралельно на ринку валют єна спочатку зміцнилася до долара, але згодом ослабла після повідомлень про можливу відставку прем’єр-міністра Шігеру Ішіби, яка пов’язується з невдалими результатами його партії на недавніх виборах.

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