У Toyota рекордні продажі третій місяць поспіль — Finance.ua
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У Toyota рекордні продажі третій місяць поспіль

Фондовий ринок
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У Toyota рекордні продажі третій місяць поспіль
У Toyota рекордні продажі третій місяць поспіль
За підсумками травня продажі Toyota Motor Corp. досягли третього поспіль місячного рекорду завдяки високому попиту на гібридні автомобілі в США, Японії та Китаї.
Про це повідомило агентство Bloomberg.
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«Глобальні продажі Toyota, включаючи дочірні компанії Daihatsu Motor Co. і Hino Motors Ltd., становили 955 532 автомобілі минулого місяця, що на 8% більше, ніж роком раніше. Світове виробництво склало 906 984 одиниці», — йдеться у публікації.
Так, продажі автомобілів Toyota та її бренду Lexus зросли більш ніж на 4% в Японії, на 7% - у Китаї та на 11% - у Північній Америці.
При цьому Toyota наступного місяця підвищить ціни більш ніж на 200 доларів на деякі автомобілі, які продаються в США, в межах регулярного перегляду цін.

Загроза збитків через тарифи

Агентство зазначає, що найбільші японські автовиробники, які значною мірою залежать від ринку США, можуть зазнати мільярдних збитків, якщо переговори з Білим домом не приведуть до зниження рівня тарифів.
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У травні Toyota заявила, що очікує збитків від тарифів у розмірі 180 млрд японських єн (1,2 млрд доларів) лише у квітні та травні.
Інші японські автовиробники також зазнають труднощів:
  • Nissan Motor Co. і Honda Motor Co. прогнозують збитки в розмірі 3 млрд доларів;
  • Продажі Nissan в травні скоротилися на 6% (реалізовано 256 159 одиниць), а виробництво — майже на 17% до 229 645 одиниць;
  • Honda у травні продала на 4% менше — 298 167 одиниць, а виробництво зменшилося на 6%;
  • Subaru та Mazda поки не надали оновлених прогнозів прибутку на 2025/2026 фінансовий рік.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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