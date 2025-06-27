В Україні зафіксовано рекорд продажів нових електрокарів — Finance.ua

В Україні зафіксовано рекорд продажів нових електрокарів Сьогодні 20:05 — Технології&Авто

В Україні зафіксовано рекорд продажів нових електрокарів

У травні 2025 року в Україні було зареєстровано 9 тисяч електромобілів. Це на 7,6% більше, ніж у квітні, і на 23% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку (ІДА).

За прогнозами експертів, найближчими місяцями динаміка збережеться, оскільки з 2026 року повернеться ПДВ на розмитнення електромобілів. Це означає, що з нового року ціна на електроавто може зрости щонайменше на 20−30%.

Крім того, на ціни вплине нова податкова політика США. Американські виробники вже попереджають, що нові правила становлять загрозу саме для них, а це може призвести до ще більшого подорожчання електромобілів зі США.

Динаміка ринку електромобілів в Україні, 2024−2025. Інфографіка: eauto.org.ua

Які авто купували в травні

Понад половину електромобілів, зареєстрованих у травні, це вживані авто з-за кордону. Їх частка — 53,5%, або 4836 машин.

На другому місці внутрішні перепродажі легковиків з електроприводом (BEV). Таких було 2945 одиниць, або 32,6%.

Нові електромобілі показали рекорд: 1251 машина (13,9% ринку) — це найбільша кількість нових електроавто, яку будь-коли зареєстрували в Україні за місяць.

Динаміка у підсегментах

Внутрішні перепродажі: +10,8% у порівнянні з квітнем, −6,9% у порівнянні з травнем 2024 року.

Імпорт вживаних електроавто: +0,7% M-M, +39% Y-Y.

Імпорт нових авто: +33,8% M-M, +78,7% Y-Y.

Скільки електромобілів їздить в Україні

Станом на кінець травня 2025 року в Україні (без урахування промислового транспорту та електротранспорту на рейках) налічується 164,9 тисячі електричних транспортних засобів групи BEV. З них:

легкові авто — 160,3 тис.;

вантажівки — 3,5 тис.;

електробуси — 8 одиниць;

мототехніка — близько 1 тис.

Нагадаємо, за 5 місяців 2025 року українці подарували понад 10 тисяч транспортних засобів — і це лише за офіційними реєстраціями. Топ-8 моделей «на подарунок»:

Volkswagen Passat;

Toyota Camry;

Skoda Octavia;

VW Golf, Touareg, Tiguan;

BMW X5;

Mazda CX-5;

Audi A4;

Nissan Rogue.

Найчастіше дарують легковики — 80% таких операцій було пов’язано саме з ними. Вантажівки зайняли тут 12%, напівпричепи — 3%, мотоцикли — 2%. Решта — причепи й автобуси.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

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