Які бренди автомобілів найчастіше дарують в Україні у 2025 році — Finance.ua

Які бренди автомобілів найчастіше дарують в Україні у 2025 році Сьогодні 21:04 — Технології&Авто

Які бренди автомобілів найчастіше дарують в Україні у 2025 році

За 5 місяців 2025 року українці подарували понад 10 тисяч транспортних засобів — і це лише за офіційними реєстраціями.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Найчастіше дарують легковики — 80% таких операцій було пов’язано саме з ними. Вантажівки зайняли тут 12%, напівпричепи — 3%, мотоцикли — 2%. Решта — причепи й автобуси.

Тобто, 4 із 5 подарунків — легкові авто, як і годиться на свято. Але траплялись і екзотичні дари: хтось отримав автобус, а хтось — напівпричіп.

Найпопулярніші марки і бренди, які дарують

Серед топ-брендів — класика українського автодушевного вибору:

Volkswagen — 10,5%;

Mercedes-Benz — 7,0%;

Toyota — 7,0%;

BMW — 6,6%;

Renault — 5,4%;

Audi, Ford, Nissan, Hyundai, Skoda — по 3—5%.

При цьому середній вік подарованих транспортних засобів склав 12 років.

Читайте також 20 найпопулярніших авто з пробігом: що купують українці

Топ-8 моделей «на подарунок»:

Volkswagen Passat;

Toyota Camry;

Skoda Octavia;

VW Golf, Touareg, Tiguan;

BMW X5;

Mazda CX-5;

Audi A4;

Nissan Rogue.

Фахівці наголошують, що найбільше подарованих авто в Україні мали традиційні бензинові мотори — понад 38% усіх випадків. На другому місці дизель — 34%. Третє місце посіли версії оснащені ГБО — 13,5%, як типова «українська відповідь» на дорогий бензин.

Електромобілі як окрема категорія поки що не прориваються в топ — їх лише 5,4% серед подарованих авто. Разом із гібридами різних типів це число виростає до приблизно 9%.

«Тобто майже кожен десятий подарований транспорт мав хоча б частковий електричний привод — і це вже помітна тенденція, хоч ще і не масовий вибір», — пишуть в ІДА.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.