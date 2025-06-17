Які бренди автомобілів найчастіше дарують в Україні у 2025 році — Finance.ua
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Які бренди автомобілів найчастіше дарують в Україні у 2025 році

Технології&Авто
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Які бренди автомобілів найчастіше дарують в Україні у 2025 році
Які бренди автомобілів найчастіше дарують в Україні у 2025 році
За 5 місяців 2025 року українці подарували понад 10 тисяч транспортних засобів — і це лише за офіційними реєстраціями.
Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.
Найчастіше дарують легковики — 80% таких операцій було пов’язано саме з ними. Вантажівки зайняли тут 12%, напівпричепи — 3%, мотоцикли — 2%. Решта — причепи й автобуси.
Тобто, 4 із 5 подарунків — легкові авто, як і годиться на свято. Але траплялись і екзотичні дари: хтось отримав автобус, а хтось — напівпричіп.

Найпопулярніші марки і бренди, які дарують

Серед топ-брендів — класика українського автодушевного вибору:
  • Volkswagen — 10,5%;
  • Mercedes-Benz — 7,0%;
  • Toyota — 7,0%;
  • BMW — 6,6%;
  • Renault — 5,4%;
  • Audi, Ford, Nissan, Hyundai, Skoda — по 3—5%.
При цьому середній вік подарованих транспортних засобів склав 12 років.
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Топ-8 моделей «на подарунок»:

  • Volkswagen Passat;
  • Toyota Camry;
  • Skoda Octavia;
  • VW Golf, Touareg, Tiguan;
  • BMW X5;
  • Mazda CX-5;
  • Audi A4;
  • Nissan Rogue.
Фахівці наголошують, що найбільше подарованих авто в Україні мали традиційні бензинові мотори — понад 38% усіх випадків. На другому місці дизель — 34%. Третє місце посіли версії оснащені ГБО — 13,5%, як типова «українська відповідь» на дорогий бензин.

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Електромобілі як окрема категорія поки що не прориваються в топ — їх лише 5,4% серед подарованих авто. Разом із гібридами різних типів це число виростає до приблизно 9%.
«Тобто майже кожен десятий подарований транспорт мав хоча б частковий електричний привод — і це вже помітна тенденція, хоч ще і не масовий вибір», — пишуть в ІДА.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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