20 найпопулярніших авто з пробігом: що купують українці — Finance.ua

20 найпопулярніших авто з пробігом: що купують українці
У травні українці придбали 81 407 вживаних автомобілів — це на 2,5 тисячі або 3,1% більше, ніж у квітні. Із них 21 367 авто були щойно пригнані з-за кордону, тож частка імпорту склала 26,2%, що майже не відрізняється від показника попереднього місяця.
Про це свідчить статистика auto.ria.
Смак українських водіїв у плані марок авто майже не змінився: лідером вторинного ринку залишається Volkswagen — з помітним відривом від конкурентів. А от боротьба за друге місце загострюється: Renault і Audi майже зрівнялись, їх наразі розділяє лише кілька десятків реєстрацій — поки що на користь французького бренду.
Найпопулярніші автомобільні бренди в Україні
за підсумками продажу вживаних авто у травні (проти квітня)
1. Volkswagen: 10 333 авто з пробігом (+109)
2. Renault: 4 881 од. (+60)
3. Audi: 4 871 од. (+143)
4. BMW: 4 411 од. (+186)
5. Skoda: 4 205 од. (+52)
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6. Nissan: 4 181 од. (+38)
7. Ford: 3 906 од. (+125)
8. Toyota: 3 737 од. (+181)
9. Hyundai: 3 726 од. (+105)
10. ВАЗ: 3 546 од. (+224)
11. Mercedes-Benz: 3 479 од. (-25)
12. Opel: 3 024 од. (+130).
20 найпопулярніших моделей з пробігом в Україні
за підсумками продажу вживаних авто у травні (проти квітня)
1. Skoda Octavia: 2 450 авто з пробігом (-2)
2. Volkswagen Passat: 2 448 од. (-24)
3. Volkswagen Golf: 2 182 од. (-150)
4. Renault Megane: 1 459 од. (+67)
5. ЗАЗ / Daewoo Lanos: 1 288од. (+98)
6. Volkswagen Tiguan: 1 083 од. (+96)
7. Opel Astra: 1 048 авто з пробігом (+71)
8. Audi A4: 1 022 авто з пробігом (-26)
9. Ford Focus: 1 016 авто з пробігом (-13)
10. Audi A6: 957 авто з пробігом (+90)
11. Renault Scenic: 887 авто з пробігом (-19)
12. Skoda Fabia: 863 авто з пробігом (-28)
13. Toyota Camry: 850 авто з пробігом (+7)
14. BMW X5: 827 авто з пробігом (+33)
15. Nissan Rogue: 825 авто з пробігом (+35)
16. Audi Q5: 818 авто з пробігом (+28)
17. Nissan Qashqai: 812 авто з пробігом (-14)
18. Nissan Leaf: 804 авто з пробігом (-61)
19. Chevrolet Aveo: 765 авто з пробігом (+67)
20. Mazda CX-5: 719 авто з пробігом (+62).
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