20 найпопулярніших авто з пробігом: що купують українці — Finance.ua

20 найпопулярніших авто з пробігом: що купують українці Сьогодні 06:41 — Технології&Авто

20 найпопулярніших авто з пробігом: що купують українці

У травні українці придбали 81 407 вживаних автомобілів — це на 2,5 тисячі або 3,1% більше, ніж у квітні. Із них 21 367 авто були щойно пригнані з-за кордону, тож частка імпорту склала 26,2%, що майже не відрізняється від показника попереднього місяця.

Про це свідчить статистика auto.ria

Смак українських водіїв у плані марок авто майже не змінився: лідером вторинного ринку залишається Volkswagen — з помітним відривом від конкурентів. А от боротьба за друге місце загострюється: Renault і Audi майже зрівнялись, їх наразі розділяє лише кілька десятків реєстрацій — поки що на користь французького бренду.

Найпопулярніші автомобільні бренди в Україні

за підсумками продажу вживаних авто у травні (проти квітня)

1. Volkswagen: 10 333 авто з пробігом (+109)

2. Renault: 4 881 од. (+60)

3. Audi: 4 871 од. (+143)

4. BMW: 4 411 од. (+186)

5. Skoda: 4 205 од. (+52)

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6. Nissan: 4 181 од. (+38)

7. Ford: 3 906 од. (+125)

8. Toyota: 3 737 од. (+181)

9. Hyundai: 3 726 од. (+105)

10. ВАЗ: 3 546 од. (+224)

11. Mercedes-Benz: 3 479 од. (-25)

12. Opel: 3 024 од. (+130).

20 найпопулярніших моделей з пробігом в Україні

за підсумками продажу вживаних авто у травні (проти квітня)

1. Skoda Octavia: 2 450 авто з пробігом (-2)

2. Volkswagen Passat: 2 448 од. (-24)

3. Volkswagen Golf: 2 182 од. (-150)

4. Renault Megane: 1 459 од. (+67)

5. ЗАЗ / Daewoo Lanos: 1 288од. (+98)

6. Volkswagen Tiguan: 1 083 од. (+96)

7. Opel Astra: 1 048 авто з пробігом (+71)

8. Audi A4: 1 022 авто з пробігом (-26)

9. Ford Focus: 1 016 авто з пробігом (-13)

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10. Audi A6: 957 авто з пробігом (+90)

11. Renault Scenic: 887 авто з пробігом (-19)

12. Skoda Fabia: 863 авто з пробігом (-28)

13. Toyota Camry: 850 авто з пробігом (+7)

14. BMW X5: 827 авто з пробігом (+33)

15. Nissan Rogue: 825 авто з пробігом (+35)

16. Audi Q5: 818 авто з пробігом (+28)

17. Nissan Qashqai: 812 авто з пробігом (-14)

18. Nissan Leaf: 804 авто з пробігом (-61)

19. Chevrolet Aveo: 765 авто з пробігом (+67)

20. Mazda CX-5: 719 авто з пробігом (+62).

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