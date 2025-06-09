Які середні ціни на вживані авто в регіонах України (інфографіка) — Finance.ua

Які середні ціни на вживані авто в регіонах України (інфографіка) Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Які середні ціни на вживані авто в регіонах України (інфографіка)

За результатами моніторингу оголошень про продаж легкових автомобілів з пробігом у травні, на основі інформації наданої агрегатором Automoto.ua , середні ціни суттєво відрізнялися залежно від регіону.

Про це пише Інститут досліджень авторинку.

Де найбільші ціни

Київ та західні області.

Найнижчі ціни: в прикордонних і прифронтових регіонах.

Регіони з найвищими середніми цінами:

Київ + Київська область — $8 800. Львівська область — $7 800. Закарпатська область — $7 000.

Отже, регіональні відмінності на вторинному ринку авто зберігаються. Найдорожчі пропозиції там, де стабільний імпорт і активний попит, найнижчі — у регіонах охоплених бойовими діями.

Регіони з найнижчими середніми цінами:

Донецька область — $2 800. Херсонська область — $2 800. Луганська область — $3 500.

Нагадаємо, наразі 340 приладів контролю працюють у місцях концентрації ДТП із тяжкими наслідками. Камери функціонують у 27 містах та 18 областях України.

Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, за 5 років поліцейські винесли понад 14,5мільйон постанов — саме стільки разів притягнули до відповідальності порушників швидкісного режиму та тих, хто ігнорував правила проїзду смугою громадського транспорту.

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