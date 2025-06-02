Скільки камер конролюють рух на дорогах України — відповідь МВС Сьогодні 17:33 — Технології&Авто

Скільки камер конролюють рух на дорогах України — відповідь МВС

Наразі 340 приладів контролю працюють у місцях концентрації ДТП із тяжкими наслідками. Камери функціонують у 27 містах та 18 областях України.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він зазначив, що за 5 років поліцейські винесли понад 14,5 мільйон постанов — саме стільки разів притягнули до відповідальності порушників швидкісного режиму та тих, хто ігнорував правила проїзду смугою громадського транспорту.

Швидкість й надалі залишається однією з найпоширеніших причин ДТП із тяжкими наслідками.

«Система автофіксації — один із важливих кроків України до впровадження принципів Vision Zero — стратегії нульової смертності на дорогах» — сказав він.

Нагадаємо, для водіїв готують нові штрафи. Надмірна швидкість є головною причиною смертей на дорогах. Депутати пропонують скасувати індульгенцію за перевищення менш ніж на 20 км/год. Про це повідомляється в проєкті закону № 13314.

Як зазначається в проєкті, зараз в Україні діють штрафні санкції за перевищення швидкості на 20 км/год і більше.

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