Скільки камер конролюють рух на дорогах України — відповідь МВС — Finance.ua
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Скільки камер конролюють рух на дорогах України — відповідь МВС

Технології&Авто
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Скільки камер конролюють рух на дорогах України — відповідь МВС
Скільки камер конролюють рух на дорогах України — відповідь МВС
Наразі 340 приладів контролю працюють у місцях концентрації ДТП із тяжкими наслідками. Камери функціонують у 27 містах та 18 областях України.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Він зазначив, що за 5 років поліцейські винесли понад 14,5 мільйон постанов — саме стільки разів притягнули до відповідальності порушників швидкісного режиму та тих, хто ігнорував правила проїзду смугою громадського транспорту.
Швидкість й надалі залишається однією з найпоширеніших причин ДТП із тяжкими наслідками.
«Система автофіксації — один із важливих кроків України до впровадження принципів Vision Zero — стратегії нульової смертності на дорогах» — сказав він.
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Нагадаємо, для водіїв готують нові штрафи. Надмірна швидкість є головною причиною смертей на дорогах. Депутати пропонують скасувати індульгенцію за перевищення менш ніж на 20 км/год. Про це повідомляється в проєкті закону № 13314.
Як зазначається в проєкті, зараз в Україні діють штрафні санкції за перевищення швидкості на 20 км/год і більше.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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