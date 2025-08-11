Курс доллара и евро: какую валютную реальность принесет Украине встреча на Аляске — Finance.ua

Курс доллара и евро: какую валютную реальность принесет Украине встреча на Аляске Сегодня 20:00 — Валюта

Курс доллара и евро: какую валютную реальность принесет Украине встреча на Аляске

Если санкции США реально подтолкнут рф к завершению войны, позиции гривны на всех сегментах валютного рынка резко укрепятся. Причем как за счет психологического, так и экономического факторов. Ведь перспектива принять участие в восстановлении Украины подтолкнет иностранных инвесторов к более серьезным инвестициям в экономику нашей страны.

Об этом сообщает финансовый эксперт Алексей Козырев, пишет Минфин.

Читайте также Сколько будут стоить 100 долларов и евро: прогноз эксперта на неделю

Заводить эти капиталы иностранцы будут в валюте, что дает шанс для гривны не только стать более стабильной, но даже открывает возможность ее ситуативного укрепления. Конечно, объемы подобных инвестиций зависят от реальных способностей наших властей создать привлекательные условия для потенциальных инвесторов.

Если же переговоры США-рф не принесут ощутимых результатов, и Штаты снова найдут повод для того, чтобы не вводить новые санкции против агрессора, это только укрепит веру путина в безнаказанность его действий, а следовательно, усугубит агрессию. Не говоря уже об очередном возмущении нашего валютного рынка из-за «несбывшихся ожиданий».

Но, учитывая узость и зарегулированность нашего валютного рынка, а также практически монопольное положение Нацбанка как крупнейшего продавца валюты на межбанке, эффект «несбывшихся ожиданий» не обрушит курс гривны , но работы нашему регулятору на валютных торгах точно прибавит.

Читайте также НБУ хочет разрешить небанковским учреждениям получать лицензию на валютные операции

Текущие хозяйственные задачи украинских клиентов и будущие расчеты с бюджетом. Сейчас поддержка относительно стабильного курса гривны по отношению к доллару при ежедневных объемах межбанковских торгов в пределах $150 млн — 240 млн не составляет для Нацбанка особой проблемы. Регулятор справится с этой задачей даже с золотовалютными резервами, которые сократились до $43 млрд.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков проработают в эти дни со спредом в пределах от 20 до 25 копеек по доллару, а по евро — в пределах от 20 до 30 копеек. Оптовые обменники продолжат работать все дни недели со спредом в пределах 15−20 копеек как по доллару, так и по евро.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет находиться в пределах коридора от 41,10 до 41,85 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,20 до 41,75 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 47,60 до 49,10 гривен, а в обменниках финкомпаний этот коридор ценников будет находиться в пределах от 47,65 до 49,00 гривен.

Постоянное изменение ситуации на мировых рынках и пиковая геополитическая напряженность будет провоцировать рост колебаний пары евро/доллар на мировых рынках на заявлениях Дональда Трампа по поводу россии и продолжении обострения торговых войн.

Это заставит наших владельцев обменников на этой неделе оперативно по несколько раз в день менять свои ценники по евровалюте и доллару в зависимости от того, что происходит на внешних рынках и на украинском межбанке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.