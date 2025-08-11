Сколько будут стоить 100 долларов и евро: прогноз эксперта на неделю — Finance.ua
Сколько будут стоить 100 долларов и евро: прогноз эксперта на неделю

Курс евро в Украине с 11 по 17 августа все еще может создавать ситуативные «сенсации». При этом украинцам не стоит ожидать на этой неделе каких-либо существенных изменений.
Такой комментарий дал Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой, пишет УНИАН.
Ситуация для евро и доллара будет развиваться по-разному.
Курс доллара в Украине до 17 августа будет находиться в коридоре и 41,6 — 42 гривны на межбанке и 41,65 — 42,2 гривны на наличном рынке.
Таким образом, 100 долларов в гривнах в Украине до 17 августа будут стоить 4165 — 4220 гривен, а 1000 долларов в гривнах обойдутся украинцам в 41650 — 42200 гривен.
Также многих украинцев интересует, сколько будут стоить 500 долл. в грн. Учитывая прогноз по курсу доллара, стоит рассчитывать на сумму от 20825 до 21100 гривен. Если же необходимо найти ответ на вопрос: «Сколько 2.000 долларов будет в гривнах?», то не трудно посчитать. Потребуется от 83300 до 84400 гривен.

Курс евро

Что касается евро, то банкир спрогнозировал, что валюта будет находиться в пределах 48−49 гривен на межбанке и 48−49,5 гривен на наличном рынке.
Таким образом, 100 евро в гривнах будут стоить 4800 — 4950 гривен, а 1000 евро в гривнах обойдутся в 48000 — 49500 гривен.
Напомним, Национальный банк Украины с 6 августа ввел очередной пакет смягчения валютных ограничений. Этот пакет учитывает запросы бизнеса.
Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.
«Наш контакт с бизнесом — постоянный. Пытаемся быть на одной странице и понимать его насущные потребности, чтобы согласовать их с нашими возможностями», — говорится в сообщении.
По его словам, ключевое направление «обычной» части либерализации — репатриация дивидендов.
«Слышим бизнес и расширяем временный период, по результатам деятельности в котором компании могут перечислять дивиденды. Еще вчера это был период с 1 января 2024 года. Теперь — с 1 января 2023 года», — объяснил Пышный.

Справка Finance.ua:

  • Как пишут аналитики ICU, Национальный банк сохраняет колебания курса гривны к доллару США незначительными и, пользуясь отсутствием пиковых покупок валюты, уменьшает интервенции.
  • В конце июля дефицит валюты на рынке сократился на треть — до $342 млн. Благодаря этому НБУ уменьшил интервенции на 21% до $640 млн — немного больше средненедельного объема за время полномасштабной войны.
