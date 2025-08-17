Каким будет курс доллара и евро до конца 2025 года: прогноз банкира — Finance.ua

Каким будет курс доллара и евро до конца 2025 года: прогноз банкира Сегодня 16:08 — Валюта

Каким будет курс доллара и евро до конца 2025 года: прогноз банкира

До конца года на валютном рынке будут наблюдаться ценовые колебания. На курсы валют будут влиять стратегия НБУ, объемы макрофинансовой помощи на 2026 год и военные риски

Об этом заявил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

Чего ждать от доллара и евро

По прогнозу банкира, курс американской валюты может колебаться в пределах 41,8−43 грн.

Несмотря на риски, добавляет Мамедов, доллар будет оставаться более или менее контролируемым.

Стоимость евро напрямую будет зависеть от мировых торгов пары доллар/евро.

Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Если стабильность между США и ЕС сохранится, соотношение может колебаться в пределах 1,05−1,1.

Как прогнозирует банкир, вполне возможно, что курс евро в Украине на фоне всех событий в мире не выйдет за пределы 50−51 гривны.

Читайте также Украинцы в июле увеличили чистую покупку наличного евро

Мамедов отмечает, что несмотря на рост популярности евро как инструмента сохранения средств, хранить все сбережения только в этой валюте не стоит.

Лучшей альтернативой, по его словам, остаются гривневые депозиты и ОВГЗ, позволяющие не только сэкономить средства, но и компенсировать возможные колебания валют.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.