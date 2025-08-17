Каким будет курс доллара и евро до конца 2025 года: прогноз банкира — Finance.ua

Каким будет курс доллара и евро до конца 2025 года: прогноз банкира
До конца года на валютном рынке будут наблюдаться ценовые колебания. На курсы валют будут влиять стратегия НБУ, объемы макрофинансовой помощи на 2026 год и военные риски
Об этом заявил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.
Чего ждать от доллара и евро
По прогнозу банкира, курс американской валюты может колебаться в пределах 41,8−43 грн.
Несмотря на риски, добавляет Мамедов, доллар будет оставаться более или менее контролируемым.
Стоимость евро напрямую будет зависеть от мировых торгов пары доллар/евро.
Подписаться на рассылку💸
Если стабильность между США и ЕС сохранится, соотношение может колебаться в пределах 1,05−1,1.
Как прогнозирует банкир, вполне возможно, что курс евро в Украине на фоне всех событий в мире не выйдет за пределы 50−51 гривны.
Мамедов отмечает, что несмотря на рост популярности евро как инструмента сохранения средств, хранить все сбережения только в этой валюте не стоит.
Лучшей альтернативой, по его словам, остаются гривневые депозиты и ОВГЗ, позволяющие не только сэкономить средства, но и компенсировать возможные колебания валют.
Поделиться новостью
Также по теме
Каким будет курс доллара и евро до конца 2025 года: прогноз банкира
Путешествие по Европе: где выгодно платить в евро, а где лучше иметь местную валюту
Украинцы в июле увеличили чистую покупку наличного евро
Что будет с долларом — прогноз до 24 августа
Гривна держит позиции: курс доллара стабилен с мая — ИЭИ
Что будет с курсом доллара, инфляцией и тарифами в 2025 году — мнение эксперта ICU