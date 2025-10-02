Как высокий прогноз курса доллара повлияет на доходы бюджета Сегодня 12:00 — Валюта

Как высокий прогноз курса доллара повлияет на доходы бюджета

15 сентября Кабмин подал в Раду проект бюджета на 2026 год. Он подготовлен по сценарию 2, который предусматривает более длительную войну.

Высокий прогноз курса доллара, заложенный в проект бюджета на следующий год, напрямую повлияет на запланированные доходы государства.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

«Я стараюсь добавлять оптимизма в этот процесс», — отметила Пидласа, комментируя прогноз доходов бюджета в следующем году.

Она объяснила, что доходы растут благодаря повышению минимальной зарплаты, высокому денежному обеспечению военных и возможному росту расходов на эти нужды.

45,7 грн к доллару. И это одна из причин, почему доходы выросли на 446,8 млрд гривен», — сказала она. По словам депутата, это приведет к увеличению поступлений по налогу на доходы физических лиц. «Плюс заложен высокий курс гривны к долларуИ это одна из причин, почему доходы выросли на 446,8 млрд гривен», — сказала она.

Пидласа напомнила, что Минфин традиционно консервативно планирует доходы, и в результате они выполняются. «Если смотреть по каждому отдельному налогу, то они по некоторым составляющим могут недовыполняться. Но за 9 месяцев доходы по налоговой и таможне перевыполнили на 2,2%, а по общему фонду — на 4,6%», — отметила она.

«То есть у меня сдержанный оптимизм относительно того, что доходы в следующем году будут выполняться», — подытожила председатель комитета.

Поидласа также прокомментировала, можно ли считать курс 45,7 грн за доллар завышенным. «На этот год в бюджет заложен курс 45, а по факту за 8 месяцев — 41,6», — сказала она.

В то же время депутат объяснила, что у более низкого фактического курса есть как минусы, так и плюсы. «Из-за этого у нас, с одной стороны, недовыполняются поступления по отдельным доходам, но, с другой — более низкие расходы на обслуживание и погашение государственного долга. И в результате одно перекрывает другое», — добавила она.

По ее словам, расходы госбюджета традиционно не выполняются. «В прошлом году осталось более 55 млрд гривен неиспользованных в общем фонде», — подытожила Пидласа.

Ранее Глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа пояснила , какой дефицит бюджета Украины планируется покрыть за счет международной поддержки от партнеров.

«Когда мы говорим о 60 млрд долл., которые поступают через государственный бюджет — пока что мы можем покрывать средства из собственных ресурсов», — сказала Пидласа.

По ее словам, в дефицит государственного бюджета попадают все невоенные расходы, в том числе образование, медицина, социальные выплаты и заработные платы госслужащих, расходы на восстановление уничтоженного имущества из-за войны.

