Украине нужно $45,5 млрд помощи для покрытия дефицита бюджета

Казна и Политика
22
Председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа объяснила, какой дефицит бюджета Украины планируется покрыть за счет международной поддержки от партнеров.
«Когда мы говорим о 60 млрд долл., которые поступают через государственный бюджет — пока мы можем покрывать средства из собственных ресурсов», — сказала Пидласа.
По ее словам, в дефицит государственного бюджета попадают все невоенные расходы, в том числе образование, медицина, социальные выплаты и заработные платы госслужащих, расходы на восстановление уничтоженного имущества из-за войны.
«И вот этот дефицит можно покрывать несколькими путями: это либо внутренние заимствования, либо внешние заимствования, в частности кредиты от международных партнеров, также это могут быть гранты (безвозвратная международная помощь), и по методологии бюджетной дефицит может покрываться приватизацией», — отметила Пидласа.
Она отметила, что у Украины есть определенные успехи в приватизации в поступлениях в бюджет, но они не сопоставимы с суммой потребности.
«Поэтому основной источник покрытия дефицита бюджета, на который мы опираемся, — это международная помощь. Сейчас потребность в международном финансировании на следующий год составляет 45,5 млрд долл.», — подчеркнула Пидласа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что стоимость одного года для Украины в условиях полномасштабной войны с россией — 120 миллиардов долларов. 60 млрд долларов дает украинский бюджет и еще 60 млрд нужно найти на следующий год.
«Я надеюсь, что мы завершим эту войну. Но в любом случае „план А“ — это завершить войну. „План Б“ — 120 миллиардов. И это большой вызов», — подчеркнул Зеленский.
Ми - Україна
Деньги
