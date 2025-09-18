Для отопительного сезона Украине нужно еще до 1 млрд долларов на газ — Reuters Сегодня 14:33 — Энергетика

Украина накопила газовые запасы, достаточные для покрытия 80−90% потребностей в зимний период. Для прохождения отопительного сезона стране понадобится еще до 1 млрд долларов на дополнительное топливо.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей энергетической отрасли и аналитиков.

По словам Юрия Бойко, члена наблюдательного совета государственного оператора «Укрэнерго», в хранилищах в настоящее время хранится около 11 млрд кубометров газа, что составляет более 80% от правительственной цели в 13,2 млрд кубометров. В то же время консалтинговая компания ExPro оценивает запасы в 12 млрд кубометров, или 90% от плана.

Специалисты отмечают, что остальные 1−2 млрд кубометров должны поступить с внутренней добычи или импортироваться из европейских стран. Это обойдется от 500 млн до 1 млрд долларов по нынешним ценам, подсчитал Reuters.

Чиновники предупреждают, что дальнейшие удары по производственным объектам или хранилищам могут заставить пересмотреть целевые показатели. Прошлой зимой отключения электроэнергии в отдельных регионах продолжались до 18 часов в сутки.

«Если инфраструктура газа будет повреждена, придется искать дорогие ресурсы, чтобы покрыть дефицит», — отметил Бойко.

В прошлом году Украина закачала в хранилища 12,8 млрд кубометров газа, однако этого оказалось недостаточно из-за российских атак, напомнил бывший руководитель газотранспортной системы Сергей Макогон. По его словам, это поставило страну на грань газового дефицита. Он оценивает потребность в импорте этой зимой в 1−1,5 млрд кубометров, что обойдется в 900 млн долларов.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что зимой прошлого года российские атаки сократили добычу газа в Украине на около 0,5 млрд кубометров. Он считает, что для стабильного прохождения сезона следует накопить не менее 14 млрд кубометров газа.

До войны Украина добывала около 55 млн кубометров газа в сутки, или до 20 млрд кубометров в год. Текущие характеристики добычи засекречены.

Основные объемы импорта приходят из Венгрии, но растут и поставки через Польшу. Имеющиеся интерконнекторы позволяют ежедневно импортировать более 60 млн кубометров газа, что превышает суточные потребности в случае острого дефицита. Польша планирует удвоить пропускную способность своего газового соединения с Украиной до 4 млрд кубометров в год в начале 2026 года.

Украина готовится импортировать сжиженный природный газ (LNG) из США через Германию, Грецию, Литву и Польшу.

Бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев подчеркнул, что импорт становится более безопасным вариантом, чем накопление газа в хранилищах, учитывая обстрелы мощностей производства и хранения.

