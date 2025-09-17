0 800 307 555
Хранилища газа в ЕС заполнены рекордно низко за последние 3,5 года

Энергетика
28
Заполненность евросоюзовских подземных хранилищ газа на 13−14 сентября достигла 80% (86 млрд куб. м природного газа). Это самый низкий показатель заполнения хранилищ в ЕС с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, однако запасы в этом году выше, чем в 2021 году.
Об этом сообщает ExPro со ссылкой на данные GIE.
Среди стран с наибольшими объемами газа в хранилищах — Германия (17,2 млрд куб м, 75,1%), Италия (16,8 млрд куб м, 90,1%) и Франция (10,4 млрд куб м, 89,9%).
Также высокий уровень заполнения зафиксирован в Польше (3,2 млрд. куб. м, 95,6%) и Португалии (0,32 млрд. куб. м, 99%).
С учетом средних темпов закачки последних трех лет до конца октября ЕС может заполнить хранилища на уровне около 87%, по данным IEA, что будет примерно на 6% ниже среднего за 3 года.
«Это может стимулировать более активный импорт LNG зимой, особенно в случае более холодных температур», — говорится в сообщении ExPro.
Економічна Правда
