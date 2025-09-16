Словакию и Венгрию предупредили о последствиях за покупку российской нефти Сегодня 15:34 — Энергетика

Словакию и Венгрию предупредили о последствиях за покупку российской нефти

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, комментируя требования президента США Дональда Трампа по прекращению закупок российской нефти, пригрозил «последствиями» Венгрии и Словакии.

Об этом американский сенатор написал в соцсети X.

Он отметил, что президент Соединенных Штатов прав, требуя от Европы прекратить покупать российскую нефть, и добавил, что «хорошая новость состоит в том, что Европа существенно сократила свои закупки российской нефти и газа».

Грэм отметил, что когда дело доходит до покупки российской нефти, то на сегодняшний день практически все зависит от Венгрии и Словакии.

«Я надеюсь и ожидаю, что они (Венгрия и Словакия. — Ред.) вскоре возьмут на себя обязательство помочь нам прекратить это кровопролитие. Если нет, то последствия должны быть и будут», — заявил сенатор.

Президент США Дональд Трамп направил 13 сентября письмо странам-членам НАТО, призывая их прекратить закупку российской нефти и ввести серьезные санкции против рф, чтобы положить конец войне в Украине.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.