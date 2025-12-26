0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

путин заявил, что США и рф обсуждают совместное управление ЗАЭС без участия Украины

Энергетика
52
Российский диктатор путин заявил, что якобы между россией и США идет обсуждение возможности совместного управления Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) без участия Украины.
Об этом путин заявил на встрече с представителями российского бизнеса, пишет КоммерсантЪ.
Также, как заявил российский диктатор, США якобы выразили заинтересованность в Запорожской атомной электростанции как в объекте для майнинга криптовалюты. Он добавил, что Украину к управлению ЗАЭС не будут привлекать.
При этом глава Кремля добавил, что по инициативе США рассматривается возможность поставки электроэнергии из оккупированной ЗАЭС для Украины.
путин добавил, что на ЗАЭС продолжают работать украинские специалисты, однако все они, по его словам, получили российские паспорта.
Примечательно, что в марте 2022 года российские оккупанты взяли под свой контроль ЗАЭС, расположенную в городе Энергодар на левом берегу Днепра почти с начала полномасштабной военной агрессии против Украины.
Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поделился, что США предлагают, чтобы ЗАЭС совместно эксплуатировалась Украиной, США и россией в пропорциях «33% на 33% на 33%». Однако Киев не хочет видеть Кремль в составе совместного предприятия по использованию ЗАЭС. Поэтому Украина предлагает США, чтобы 50% производимой электроэнергии получала Украина, а относительно остальных 50% Америка сама будет определять распределение. Зеленский отметил, что ЗАЭС не сможет нормально работать без восстановления дамбы Каховской ГЭС, а на это требуются значительные средства.
По материалам:
УНІАН
Энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems