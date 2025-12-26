путин заявил, что США и рф обсуждают совместное управление ЗАЭС без участия Украины Сегодня 10:23 — Энергетика

Российский диктатор путин заявил, что якобы между россией и США идет обсуждение возможности совместного управления Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) без участия Украины.

Об этом путин заявил на встрече с представителями российского бизнеса, пишет КоммерсантЪ

как в объекте для майнинга криптовалюты. Он добавил, что Украину к управлению ЗАЭС не будут привлекать. Также, как заявил российский диктатор, США якобы выразили заинтересованность в Запорожской атомной электростанции. Он добавил, что Украину к управлению ЗАЭС не будут привлекать.

При этом глава Кремля добавил, что по инициативе США рассматривается возможность поставки электроэнергии из оккупированной ЗАЭС для Украины.

путин добавил, что на ЗАЭС продолжают работать украинские специалисты, однако все они, по его словам, получили российские паспорта.

Примечательно, что в марте 2022 года российские оккупанты взяли под свой контроль ЗАЭС, расположенную в городе Энергодар на левом берегу Днепра почти с начала полномасштабной военной агрессии против Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поделился, что США предлагают, чтобы ЗАЭС совместно эксплуатировалась Украиной, США и россией в пропорциях «33% на 33% на 33%». Однако Киев не хочет видеть Кремль в составе совместного предприятия по использованию ЗАЭС. Поэтому Украина предлагает США, чтобы 50% производимой электроэнергии получала Украина, а относительно остальных 50% Америка сама будет определять распределение. Зеленский отметил, что ЗАЭС не сможет нормально работать без восстановления дамбы Каховской ГЭС, а на это требуются значительные средства.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.