США ввели санкции против международной сети, которая помогает Ирану продавать нефть
Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против более десяти физических и юридических лиц в Иране, Гонконге и ОАЭ, которые помогают Тегерану получать доходы от продажи нефти в обход международного эмбарго.
Об этом говорится в сообщении Офиса контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, обнародованном во вторник, пишет Укринформ.
«Сегодня OFAC вносит в список санкций двух финансовых посредников в Иране и более десятка физических и юридических лиц, базирующихся в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), за их роль в координации переводов средств, в частности от продажи иранской нефти и приносящей пользу силам «Кудс (MODAFL)», — отметили в американском ведомстве.
При этом подчеркивается, что подобные сети теневого банкинга злоупотребляют международной финансовой системой и помогают Ирану избегать санкций путем отмывания денег через зарубежные подставные компании и криптовалюту.
Иранский режим в свою очередь использует эти доходы для поддержки террористических прокси-группировок и разработки передовых систем вооружения. Это также позволяет Ирану производить баллистические ракеты и БПЛА, которые грозят безопасности вооруженных сил США и союзников.
