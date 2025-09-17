США ввели санкции против международной сети, которая помогает Ирану продавать нефть Сегодня 10:14 — Энергетика

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против более десяти физических и юридических лиц в Иране, Гонконге и ОАЭ, которые помогают Тегерану получать доходы от продажи нефти в обход международного эмбарго.

«Сегодня OFAC вносит в список санкций двух финансовых посредников в Иране и более десятка физических и юридических лиц, базирующихся в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), за их роль в координации переводов средств, в частности от продажи иранской нефти и приносящей пользу силам «Кудс (MODAFL)», — отметили в американском ведомстве.

При этом подчеркивается, что подобные сети теневого банкинга злоупотребляют международной финансовой системой и помогают Ирану избегать санкций путем отмывания денег через зарубежные подставные компании и криптовалюту.

Иранский режим в свою очередь использует эти доходы для поддержки террористических прокси-группировок и разработки передовых систем вооружения. Это также позволяет Ирану производить баллистические ракеты и БПЛА, которые грозят безопасности вооруженных сил США и союзников.

