Украина уже закачала в хранилища больше газа, чем на те же даты 2024 года
Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах 14 сентября впервые с начала 2025 года превысили прошлогодние значения, достигнув 12,055 млрд кубометров, пишет НВ.
На ту же дату в 2024 году в хранилищах было 12,05 млрд кубометров, то есть на 0,05% или почти 5 млн кубометров меньше газа, свидетельствуют данные ExPro. Ожидается, что в последующие дни разрыв будет увеличиваться.
В начале сезона закачки (17 апреля 2025 года) в украинских ПХГ сохранялось почти 5,41 млрд кубометров природного газа, на 35% или 2,95 млрд кубометров меньше, чем 17 апреля 2024 года. За сезон закачки Украине удалось полностью сократить этот разрыв, прежде всего за счет увеличенного импорта.
С начала сезона закачки в украинские ПХГ закачано почти 6,68 млрд кубометров газа, в 1,67 раз больше, чем в 2024 году. Так что в хранилища в течение 2025 года закачано больше газа, чем хранилось в ПХГ на конец отопительного сезона.
В частности, в сентябре 2025 года Украина ежедневно закачивает в хранилища в среднем 53,9 млн кубометров природного газа, в 2,3 раза больше, чем в сентябре 2024 года. Около половины объемов закачки составляет импортный ресурс. Среднесуточный объем импорта — 23,6 млн кубометров, почти весь обеспечивающий НАК Нафтогаз Украины
Поделиться новостью
Также по теме
Украина уже закачала в хранилища больше газа, чем на те же даты 2024 года
США ввели санкции против международной сети, которая помогает Ирану продавать нефть
США планируют увеличить стратегические запасы урана для развития ядерной энергетики
Хранилища газа в ЕС заполнены рекордно низко за последние 3,5 года
Украина с 1 октября ограничит импорт индийского топлива
Словакию и Венгрию предупредили о последствиях за покупку российской нефти