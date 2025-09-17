Украина уже закачала в хранилища больше газа, чем на те же даты 2024 года Сегодня 14:23 — Энергетика

Украина уже закачала в хранилища больше газа, чем на те же даты 2024 года

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах 14 сентября впервые с начала 2025 года превысили прошлогодние значения, достигнув 12,055 млрд кубометров, пишет НВ.

На ту же дату в 2024 году в хранилищах было 12,05 млрд кубометров, то есть на 0,05% или почти 5 млн кубометров меньше газа, свидетельствуют данные ExPro . Ожидается, что в последующие дни разрыв будет увеличиваться.

В начале сезона закачки (17 апреля 2025 года) в украинских ПХГ сохранялось почти 5,41 млрд кубометров природного газа, на 35% или 2,95 млрд кубометров меньше, чем 17 апреля 2024 года. За сезон закачки Украине удалось полностью сократить этот разрыв, прежде всего за счет увеличенного импорта.

С начала сезона закачки в украинские ПХГ закачано почти 6,68 млрд кубометров газа, в 1,67 раз больше, чем в 2024 году. Так что в хранилища в течение 2025 года закачано больше газа, чем хранилось в ПХГ на конец отопительного сезона.

В частности, в сентябре 2025 года Украина ежедневно закачивает в хранилища в среднем 53,9 млн кубометров природного газа, в 2,3 раза больше, чем в сентябре 2024 года. Около половины объемов закачки составляет импортный ресурс. Среднесуточный объем импорта — 23,6 млн кубометров, почти весь обеспечивающий НАК Нафтогаз Украины

