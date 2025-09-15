0 800 307 555
В отопительный сезон Украина войдет с 17,6 ГВт мощности — глава Минэнерго

Энергетика
1
К отопительному сезону в Украине будет подготовлено 17,6 ГВт генерирующих мощностей. Правительство усиливает защиту критической инфраструктуры и делает ставку на развитие распределенной генерации: уже в этом году введено 194 МВт, а к концу года планируется еще свыше 380 МВт.
Об этом сообщает Министерство энергетики.
Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что подготовка идет согласно графику, а по отдельным направлениям даже с опережением. По ее словам, ремонтные и восстановительные работы на энергообъектах продолжаются, и к нагрузке в отопительный сезон будет подготовлено 17,6 ГВт мощности.
Кроме того, накапливаются запасы топлива, создаются резервы оборудования, проводятся противоаварийные учения.
Отдельное внимание уделяется укреплению защиты критической инфраструктуры.
«В этом году уже введено 194 МВт, а к концу года планируется еще более 380 МВт. Просчитываются все возможные сценарии, чтобы максимально подготовить энергосистему к следующей зиме», — подчеркнула Светлана Гринчук.
По ее словам, энергетические компании усиливают оборону критических объектов, в то время как военные укрепляют защиту воздушного пространства. Украина также активно привлекает международную помощь — поддержку оказывают Фонд поддержки энергетики, ПРООН, ЕБРР, JICA и Всемирный банк.
В рамках работы штаба участники посетили несколько энергообъектов в Запорожье, чтобы ознакомиться с ходом ремонтных и восстановительных работ и мерами по усилению безопасности. Кроме того, Министр энергетики вместе с Премьер-министром провели встречу с производителями энергетического оборудования, в ходе которой обсудили актуальные потребности отрасли и инструменты государственной поддержки.
Минэнерго продолжает координировать работу всех ключевых участников рынка, чтобы обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона и гарантировать украинцам свет, тепло и газ зимой.
