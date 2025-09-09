0 800 307 555
ру
Личные финансы
В пяти городах Украины сохраняется риск срыва отопительного сезона
Некоторые украинские города остаются в зоне риска срыва отопительного сезона из-за последствий ракетных атак. Самые большие проблемы могут возникнуть в Кривом Роге, Сумах, Харькове, Николаеве и Одессе.
Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга, передает УНН.
«К сожалению, можно констатировать, что есть города повышенных зон риска, где откровенно не готовы, и это Кривой Рог, где в прошлом году более 450 домов так и остались без отопления, и вполне вырисовывается перспектива остаться им без отопления и в этом году. Есть и другие города большого риска — это Сумы, Харьков, Николаев, Одесса, потому что никто эти серьезные ракетные атаки остановить не может и там зона повышенного риска», — сказал он, отметив, что в этих городах к отопительному сезону нужно готовиться «с утроенной энергией».
Напомним, генеральный директор Yasno Сергей Коваленко после возобновления атак со стороны страны-агрессора рф на энергосистему Украины призвал украинцев быть готовыми к любым сценариям и запастись фонариками и павербанками. Он дал несколько советов населению относительно того, как подготовиться на случай отсутствия электроэнергии:
  • запастись павербанками, фонариками или проверить исправность имеющихся;
  • продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время;
  • заряжать все гаджеты и павербанки, чтобы у них был полный заряд;
  • держать дома запас воды и нескоропортящейся еды.
Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что подготовка к отопительному сезону продолжается по графику: по основным секторам готовность составляет более 70%. Так, уже 71% жилых домов (103 тыс. из 145 тыс.) готовы к сезону 2025/2026 годов. В частности, в более чем 7 тыс. домов отремонтированы крыши, в 16 тыс. — системы теплоснабжения, в 21 тыс. — водоснабжение, в 18 тыс. — электросети.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
