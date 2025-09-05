0 800 307 555
Минсоцполитики предлагает новые правила поддержки ВПЛ во время отопительного сезона

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины подготовило проект постановления, которое меняет порядок предоставления помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Речь идет о поддержке семей в зимний период.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина.
В настоящее время единовременное пособие на приобретение твердого печного топлива за средства международных организаций получают только жители прифронтовых регионов. В то же время многие ВПЛ, проживающие в других областях, также нуждаются в такой поддержке.
Новый документ предусматривает компенсацию из государственного бюджета для этих семей. Кроме того, регулируется вопрос, чтобы избежать дублирования выплат из бюджета и от международных доноров.
Планируется обновить Положение о назначении жилищных субсидий и порядке предоставления льгот. Если домохозяйство уже получило пособие от международных организаций, оно сможет дополнительно обратиться за субсидией или льготой на оплату коммунальных услуг.
С 2026/27 года порядок расчета субсидий и льгот будет уточнен во избежание двойных выплат.

Кто получит дополнительные средства

В 2025 году бюджетная поддержка будет доступна для ВПЛ, получающих льготы или субсидии на топливо и проживающих во всех областях Украины. Исключением станут только те семьи в прифронтовых регионах, которым помощь уже окажут международные организации.
По подсчетам Пенсионного фонда, речь идет о 32,3 тысячах домохозяйств.
В сезоне 2024/25 года средний размер дополнительного пособия составлял 8 тысяч гривен. По новым расчетам на 2025 год на это может пойти более 258 млн гривен.
Средства планируют выделить в рамках бюджетной программы на выплату субсидий и льгот гражданам.
Напомним, Кабинет Министров продлил еще на шесть месяцев выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В министерстве напомнили, что в августе 2025 года истек срок выплаты пособия на проживание для некоторых ВПЛ из наиболее уязвимых категорий, получавших выплату предыдущие три шестимесячных периода. Правительство продлит эти выплаты еще на 6 месяцев, то есть до февраля 2026 года.
Социальные выплаты — это важная поддержка для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах: внутренне перемещенные лица (ВПЛ), малообеспеченные семьи, люди с инвалидностью и т. д. Впрочем, в последнее время растет количество жалоб на задержки или полное прекращение таких выплат. К тому же с 1 июля этого года в системе соцвыплат произошли изменения. Finance.ua в материале по ссылке рассказал о нововведениях и предоставил пошаговую инструкцию, как возобновить социальные выплаты.
По материалам:
РБК-Україна
КабминТарифы
